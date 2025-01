90 let Elvisa: kralj je še vedno živ (Suzy)

Skoraj zagotovo je zvezdnik, za katerega se je najpogosteje ugibalo, da v resnici ni umrl. Da Elvis Presley ni mrtev, so trdili tako blazni oboževalci kot načeloma povsem prisebni posamezniki. Misel na to so izkoristili celo za oglase! Osmega januarja bi dopolnil devetdeset let in počasi prihajamo v obdobje, ko bodo še celo najbolj zagrizeni morali priznati, da se bo kralj rokenrola najbrž res moral posloviti.

Imel je vse: dober glas, stas, ritem in videz.

Rodil se je leta 1935 v Misisipiju, in ko je za enajsti rojstni dan dobil kitaro, se je njegovo življenje povsem spremenilo. Zanimala sta ga blues in gospel, svojo prvo skladbo That's All Right je posnel pri komaj devetnajstih, dve leti za tem se je s Heartbreak Hotel zapisal med zvezde. S posebnim slogom plesa in petja je navdušil najprej mlado, potem še staro. Postal je ikona petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih. Njegovi hiti Jailhouse Rock, Suspicious Minds in Can't Help Falling In Love so še danes med najbolj priljubljenimi skladbami. Podiral je rekorde in tabuje ter postal znan kot bledolični pevec, ki je pel črnske pesmi.

Nastopal je kot pevec in igralec, posnel več kot trideset filmov in bil eden redkih, ki je bil legenda že v času življenja. Bil je poseben – tako v obnašanju, petju in plesu kot modi. Z divjim načinom življenja so prišle tudi težave. Zlorabljal je zdravila, zaradi katerih mu je nazadnje zastalo srce.

Čeprav so ga označevali za ženskarja, se je poročil samo s Priscillo in imel le eno hčer: Liso Marie.

Dom, ki ga je ustvaril zase in za družino, je še danes muzej, posvečen njegovi umetnosti in izjemni osebnosti, prav ob koncu lanskega leta je ponovno zavzel mesto med na lestvicah poslušanosti. To sicer ni presenetljivo, saj je večino časa z vsaj enim albumom ali kompilacijo nekje med najbolj priljubljenimi, a tokrat se je s svojim božičnim albumom povzpel med prvih deset na Billboardovem seznamu. Tako je Elvis v resnici nesmrten.