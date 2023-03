50 let Jana Plestenjaka: takšen je bil nekoč prvi šarmer slovenske glasbe (FOTO)

Sedemindvajsetega marca je eden najuspešnejših in največjih romantikov na slovenski glasbeni sceni srečal abrahama. S svojim širokim glasbenim naborom je priljubljeni pevec v več kot treh desetletjih dolge in uspešne kariere nanizal nešteto romantičnih balad, s katerimi se je zasidral v srca številnih Slovenk.

Ženske so ga vzele za svojega, saj se ne boji razgaliti duše, izliti čustev na papir in peti tudi o najbolj intimnih stvareh, o katerih večina moških molči. Janu ob okrogli obletnici želimo še veliko uspešnih skladb, s katerimi bo še naprej božal nežna ženska ušesa in osrečeval nepopravljive romantike.

Spominja se, da ga kljub veliki pozornosti, ki si jo je prislužil že s prvo skladbo Naj stvari so tri, niti kritiki niti občinstvo dolgo niso jemali resno.

V drugi polovici devetdesetih so za njim že vzdihovale mnoge najstnice, ki jih je pevec na nastopih razveseljeval tudi s karticami s podpisom, ki so jih mladenke skrbno hranile v svojih dnevnikih.

Pevec je večkrat poudaril, da na svoje glasbene začetke, ko je še počel neumnosti, gleda s humorjem in se zaveda, da so del njegove poti.

Ženske so ga kot nekakšnega pevskega superjunaka vzele za svojega, saj se ne boji kazati čustev in peti o intimnih stvareh.

V karieri je napolnil največje dvorane in koncertna prizorišča v Sloveniji, vsaj eno njegovo pesem pa pozna vsak Slovenec, četudi ni njegov oboževalec.

Leta 2013 se je popolnoma razgalil za dokumentarni film Priznam režiserja Bojana Dovrtela. »Nismo izbirali kota snemanja, ni nas zanimalo, ali imam podbradek. Izklopil sem narcisoidno funkcijo, v njem pa so zajeti tudi moji slabi trenutki,« je povedal o izdelku, s katerim ni želel poveličevati svojega dela.