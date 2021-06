Zlata pravila za dober odnos

Dobro je poznati pet partnerskih pravil, ki vam bodo pomagala, da boste tudi sami lahko imeli idilično razmerje. Poskrbite za srečo Človek je nagnjen k temu, da najprej poskrbi za svojo srečo, tudi kadar ne misli tako, a vzemite si čas in spoznajte, kaj vaš partner potrebuje. Prisluhnite njegovim željam, potrebam, sanjam ... Ni treba, da živite za to, da jih izpolnjujete, čeprav – zakaj pa ne? Vseeno je dovolj, da veste, kako osrečiti sebi najdražjo osebo. Spoštujte drugačnost Če se vam zdi samoumevno, da vas partner sprejema takšnega, kot ste, potem bi moralo veljati tudi obratno. Partner ni vaša kopija, čeprav je lahko vaše ogledalo, ampak je samostojna oseba, ki razmišlja po svoje in ima pravico do tega, zato je lepo, kadar drug pri drugem to spoštujeta. Dolgoročno pa tudi koristno! Bodite pozorni na majhne stvari Niso samo obletnice in rojstni dnevi ali druge velike stvari, ki štejejo, pozornost je treba nameniti tudi manjšim in zelo majhnim rečem, ki gradijo celoto. To še ne pomeni, da je treba vriskati od sreče pri vsaki malenkosti, ampak da ni treba veliko, da se imate v dvoje lepo. Zabavajte se Pravijo, da pari, ki se zabavajo skupaj, tudi ostanejo skupaj, kar ni zanemarljivo. Obstaja tisoč in ena oblika zabave, če jo boste hoteli, jo boste našli, in to takšno, ki bo všeč obema. Če pa je človek pripravljen še kdaj popustiti in se prilagoditi, toliko hitreje najde skupni jezik z nekom drugim. Poleg tega je vedno dobro poizkusiti nekaj novega ali neobičajnega, zaradi česar je življenje bolj zanimivo. Ostanite iskreni V idealnem svetu bi si partnerja povedala in delila vse, in nekaterim to celo uspe, večina ljudi pa ima vsaj kakšno skrivnost, ki je ne deli. Do tega ima vsak pravico, a ko se teh skrivnosti nabere preveč, kar se v teku življenja rado zgodi, začnejo rušilno vplivati na odnos, in težko je spet najti pravo pot.

