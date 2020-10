Zaščitne obrazne maske in njihova pravilna uporaba

Kaj dejansko pomeni tip IIR

Poglejte si preproste korake za pravilno uporabo obrazne maske in zagotovite sebi ter drugim pravo zaščito:



1) Umijte ali razkužite si roke, preden si namestite masko oz. se je dotaknete.

2) Poskrbite, da je ustrezna stran maske obrnjena navzven – zunanja stran je praviloma obarvana.

3) Poiščite nosni del maske in ga namestite na nosni most.

4) Ušesno zanko zataknite za ušesa.

5) Razprite masko in preverite, ali v celoti prekriva usta in nos. Spodnji del naj sega pod brado.

6) Upognite nosni del maske, da se prilagodi obliki vašega nosu.

7) Z odstranjevanjem maske začnite pri ušesnih zankah. Maske se ne dotikajte.

8) Masko odvrzite v koš, ki se lahko zapre. Pri tem se izognite dotiku koša za smeti.

9) Umijte ali razkužite si roke.

Morali smo se naučiti živeti s covidom-19 in upoštevati priporočila NIJZ o varnosti. Situacija, ki smo ji izpostavljeni, je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo odgovorno in preventivno. Uporaba obrazne maske je ena izmed glavnih preventiv, s katero lahko zavarujemo sebe in druge pred okužbo, seveda le če upoštevamo tudi druge higienske ukrepe, kot so pravilno kašljanje, kihanje, umivanje rok ter izogibanje dotikanju obraza in sluznic.Za zagotavljanje primerne zaščite so v dani situaciji pandemije covida-19 poleg razkužilnih sredstev za roke in rokavice najbolj iskane in potrebne kirurške in pregledne maske (pod enotnim izrazom medicinske maske za obraz, skladne s standardom EN1468). Medicinske maske za obraz so glede na namen uporabe definirane kot medicinski pripomoček, saj so namenjene preprečevanju (širjenju) bolezni pri ljudeh.Poleg medicinskih mask pa poznamo tudi respiratorne (skladne s standardom EN149:2001+A1:2009), ki spadajo med osebno varovalno opremo in ob pravilni uporabi omogočajo zaščito pred trdimi delci, aerosoli, mikroorganizmi ipd. Ob tem je treba poudariti, da kirurška maska tipa IIR ponuja zaščito tistemu, ki jo uporablja, hkrati pa zmanjšuje možnost prenosa patogenih mikroorganizmov (tudi virusov) na druge v njegovi bližini.Med medicinske maske spadajo tudi zaščitne maske Abena tipa IIR , ki so na voljo končnim kupcem pa tudi zdravstvenim ustanovam, podjetjem ipd.Zaradi raznolikosti mask se na trgu srečujemo z različnimi poimenovanji. Respiratorji so poimenovani FFP1, FFP2, FFP3 ali N95, medtem ko so kirurške maske poimenovane kot tip I, tip II in tip IIR. Tip IIR predstavljajo tri- ali štirislojne maske z elastiko ali trakovi. Le-te so namenjene za zaščito okolja ter uporabnika in imajo tekočinsko zaporo, ki ponuja kapljično zaščito. Maska pomaga ščititi uporabnika pred krvjo in drugimi telesnimi tekočinami. V tem primeru so primerne za uporabo proti širjenju koronavirusa, saj varujejo vas in druge pred drobnimi kapljicami sline.Na trgu lahko zasledimo tudi »higienske maske«, ki niso označene z oznako CE, saj se ne uvrščajo med osebno varovalno opremo in tudi ne med medicinske pripomočke. Higienske maske le pomagajo pri varovanju oz. zaščiti drugih ljudi ter predmetov v bližini uporabnika pred njegovimi kapljicami sline. Ponudba na trgu se razlikuje, zato moramo biti pozorni na oznake, ki dokazujejo skladnost z evropskimi certifikati, kakovost maske in zagotavljajo pravilno namembnost.Glavni namen zaščitne obrazne maske je preprečevanje širjenja mikroorganizmov, ki se z govorjenjem, kihanjem in kašljanjem širijo v okolje. Ravno tako pa varujemo sluznico ustne votline in nosu, maska pa nas ščiti tudi pri vdihavanju okuženega zraka. Zavedati se moramo, da je stopnja zaščite odvisna od materiala, iz katerega je maska, zato se te razlikujejo. Pomembno je, da se pred uporabo pozanimamo o lastnostih in pravilnem nošenju. Ključno je, da masko pravilno namestimo, nosimo in tudi odstranimo. Pripravili smo napotke za pravilno uporabo, kar je bistvenega pomena, če želimo, da zaščitna obrazna maska resnično služi svojemu namenu.Do danes smo se že vsi seznanili z maskami in smo jih prisiljeni nositi. Ali ste prepričani, da jih pravilno nosite? Se vam ob uporabi porajajo vprašanja, na katera še nimate odgovora?Poleg pravilne uporabe in namestitve je pomembno, da se med nošenjem maske ne dotikamo. Če se je dotaknemo, si umijemo ali razkužimo roke. Veliko uporabnikov nosi masko dlje časa oz. ves delovnik, saj je zanje nujno potrebna. Pri daljši uporabi moramo biti pazljivi. Če maska postane vlažna, je to znak, da jo je treba zamenjati. Ne smemo pozabiti, da je treba masko menjavati na dve uri oz. pogosteje.Na začetku članka smo predstavili različne tipe mask, iz česar lahko razberemo, da so medicinske maske tiste, ki ščitijo nas in tudi druge v naši bližini. Pod to kategorijo spadajo tudi maske Abena tipa IIR , ki so skladne z evropskimi standardi in imajo na embalaži oznako CE. So 3-plastne, namenjene enkratni uporabi in so v skladu z EN 14683, ki določa zahteve glede izdelave, načrtovanja in učinkovitosti ter preizkusne metode za medicinske maske za obraz. Poleg tega so maske Abena tipa IIR udobne, mehke, z elastičnimi ušesnimi zankami, ki so prijetne za uporabo. Učinkovito filtrirajo bakterije in zmanjšujejo navzkrižno kontaminacijo.Abena je dansko podjetje, ki se že več kot 40 let ukvarja s programom zaščitne opreme, kar dokazuje kakovost in strokovnost. Danes, ko se je na trgu pojavilo veliko novih proizvajalcev mask, je pomembno, da kupimo tiste, ki so v skladu z vsemi evropskimi standardi, in si tako zagotovimo kakovostne in varne zaščitne obrazne maske. Posvetite pozornost nakupu in si zagotovite le najboljše.Vsakodnevna uporaba mask je postala naša nova realnost. Spopadamo se s posledicami, ki nam jih je prinesel covid-19, in se prilagajamo spremembam, ki so postale stalnica. Zavedati se moramo, kako pomembno je, da ostanemo zdravi ter zavarujemo sebe in druge.