Zakaj so breskve tako zdrave

Breskev, latinsko Prunus persica, je srednje velik koščičast sadež s kosmatim olupkom in sočnim, rumenim ali beli mesom. Breskve izvirajo iz Kitajske in so sorodnice sliv, marelic, češenj ter mandljev.Užitne so sveže, odlične pa tudi v številnih jedeh. In kar je pri celotni zgodbi najboljše: izjemno so koristne zdravju in njihovo sezono je nedvomno pametno dodobra izkoristiti.Zakaj?