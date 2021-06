Z gibanjem nad celulit

Čudežnih rešitev ni

S celulitom se spopada kar 80 odstotkov žensk ne glede na starost in postavo oziroma telesno težo. Pogosto ga zaradi videza opisujemo kot pomarančno kožo, ki največkrat zajema stegna, boke, zadnjico in nadlakti.»Pri ženskah ima podkožno vezivno tkivo drugačno strukturo kot pri moških, zato je maščoba bolj vidna, prav tako pa na proces nastajanja celulita vplivajo nekateri hormoni, kot so estrogen, inzulin, noradrenalin,« pojasnjuje, dr. med., spec. dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos.»Pojav celulita se razlikuje od posameznika do posameznika. Dejavniki za njegov nastanek so namreč precej kompleksni in prepleteni. Povezujemo ga s poslabšanim krvnim pretokom do vezivnega tkiva, ta se namreč znižuje s starostjo oziroma približevanjem obdobju menopavze. Z leti se nam zmanjšuje tvorba kolagena, tako postaja koža manj prožna, kar dodatno poudari videz ohlapne kože. Veliko vlogo pri nastajanju celulita imajo tudi genetika in lastnosti metabolizma.«Ali se je proti njemu sploh mogoče boriti? Po eni strani nas oglaševalci najraje pred poletjem bombardirajo z izdelki, ki naj bi čudežno odpravili neprijetno nadlogo, spet drugi vztrajajo, da smo v boju proti celulitu povsem nemočni. A ne drži ne eno ne drugo, poudarja sogovornica, ki se sicer strinja, da je nadlogo težko povsem odpraviti, a ga je vsekakor mogoče omiliti: »Telesna aktivnost je tu ključnega pomena. Z redno vadbo manjšamo maščobne obloge, krepimo mišice, izboljšujemo krvni obtok ter zalagamo celice s potrebnim kisikom. Priporočam aerobne vaje v telovadnicah, ki jih lahko ponavljate tudi doma. Najučinkovitejše telesne dejavnosti so kolesarjenje, plavanje in hoja, predvsem v hrib. Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine, in sicer vode oziroma nesladkanega čaja ter skrbimo za zdravo prehrano, polno sadja, zelenjave ter zdravih maščob. Najboljši rezultat dosežemo s kombinacijo različnih pristopov, disciplino in vztrajnostjo. Rezultata ni čez noč, najbolj zanesljiva metoda pa je sprememba življenjskega sloga in navad, vključitev masaž, razstrupljanja telesa in pilinga. Za dobre rezultate je treba spremeniti način življenja.«A rezultati niso trajni in celulit, tudi če nam ga bo uspelo omiliti, se bo zanesljivo vrnil, če bomo znova začeli segati po obilici ogljikovih hidratov, sladkorja in slane hrane ter z jedilnika izključili vlaknine, še sklene sogovornica in opozarja, da ne gre zanemariti niti drugih dejavnikov.Na nekatere pa žal ne moremo vplivati: »Pomembni so seveda tudi drugi dejavniki, kot sta oviran krvni pretok zaradi sedenja oziroma ozkih oprijetih oblačil (ki ustavljajo cirkulacijo) ter pomanjkanje gibanja. Z leti se naša telesna teža navadno poveča, nemalokrat tudi zanemarimo gibanje. Poleg tega se koža tanjša, zaradi česar je celulit še vidnejši. Maščobne celice se povečajo ter ovirajo pretok limfe in krvi, zato v tkivu zastaja voda. To videz celulita dodatno poslabša. Stanje pa lahko poslabša tudi uživanje kofeina, alkohola in nikotina.«