Vsak dan ena banana

Banane spadajo med najbolj priljubljeno sadje na svetu, nič čudnega, saj je sladek sadež zelo okusen pa še zdrav. Vsebuje fruktozo in glukozo, enostavne naravne sladkorje, ki se hitro razgradijo in dajo telesu energijo, potrebno za fizično aktivnost.

Zlasti radi jih imajo športniki. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Prav to je eden od razlogov, da jih imajo radi profesionalni športniki. V primerjavi z jabolkom vsebujejo štirikrat več beljakovin in petkrat več vitamina A (ta varuje oči in izboljšuje nočni vid) in železa. Imajo tudi več kalija, ki je pomemben za mišice in pravilno delovanje živčnega sistema, kalij prispeva tudi k nižanju krvnega tlaka, torej pomaga pri srčno-žilnem zdravju in poskrbi za boljše razpoloženje.

Banane vsebujejo še baker, cink, selen, kalcij in magnezij, slednja dva potrebujemo za čvrste kosti in preprečevanje nespečnosti, pa vitamine B6, E in tudi C. Količina slednjega iz ene banane pokrije 15 odstotkov dnevnih potreb po tem pomembnem antioksidantu, ki pomaga nevtralizirati proste radikale in pomaga v proizvodnji kolagena.

Banane so torej izvrsten zaveznik našega zdravja. Z rednim uživanjem tega tropskega sadeža lahko pomagamo preprečiti možgansko kap za 40 odstotkov, je pokazala raziskava, objavljena v publikaciji The New England Journal of Medicine. Živila, bogata s kalijem, nižajo tveganje za nastanek krvnih strdkov.

Kadar ste potrti, brez volje, pojejte banano. Vsebuje namreč triptofan, aminokislino, ki jo telo spremeni v serotonin, ta pa, zdaj že dobro vemo, sprošča, izboljšuje razpoloženje in daje občutek sreče. Banana je dober vir vitamina B, ki je nujen za nastajanje serotonina v možganih. Kot rečeno, vsebuje tudi magnezij, katerega pomanjkanje je povezano z depresijo, tesnobo, razdražljivostjo.

Banane pomagajo tudi želodcu, saj nevtralizirajo pretirano kislost, poleg tega koristijo prebavi, saj vsebujejo vlaknine, v primeru driske jo pustimo, da na zraku potemni, in pojemo, taka bo ublažila težave in telesu pomagala povrniti izgubljene elektrolite.

Vsebujejo beljakovine in vlaknine, ki nas nasitijo in tako preprečijo prenajedanje.

Ne le da da energijo, banana bo ublažila tudi lakoto, ker ima nizek glikemični indeks, pa ne bo povzročila nenadnih skokov sladkorja; diabetiki naj bodo z njimi previdni. Tudi zdravi naj ne pretiravajo z njihovim uživanjem, saj lahko to vodi v kopičenje kilogramov. Banana bo koristila tudi zunanje, pretlačimo jo in nanesemo na očiščen obraz, vrat in dekolte, zlasti dobro bo dela izsušeni koži.