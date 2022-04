Umazanih dvanajst: razkrivamo s pesticidi najbolj onesnažena živila

Jagode in špinača so še vedno na vrhu seznama najbolj umazanih živil, torej sadja in zelenjave, ki vsebujeta največ pesticidov, sporoča skupina Environmental Working Group, ki vsako leto že od 2004. sestavi seznam; sledijo listnati ohrovt in rjava indijska gorčica, nektarine, jabolka, grozdje, paprike in pekoče paprike pa češnje, breskve, hruške, stebelna zelena in paradižnik.

Med najbolj čiste spada avokado. FOTO: Melpomenem/Getty Images

To seveda ne pomeni, da jih boste prenehali uživati, opozarjajo strokovnjaki: sadje in zelenjava namreč vsebujeta polno vitaminov in mineralov, vlaknin ter antioksidantov, ki jih potrebujemo za zdravje in v boju proti (kroničnim) boleznim. Sestavili so tudi seznam najbolj čistih, torej sadja in zelenjave, ki sta le malo onesnažena s pesticidi.

Od 46 analiziranih živil je najbolj čist avokado, sledijo sladka koruza, ananas, čebula in papaja, sladki grah, šparglji, medena melona, kivi, zelje, gobe, melona, mango, lubenica, sladki krompir.

Živilo pred analizo pripravijo tako, kot bi ga doma: operejo, olupijo ali ostrgajo. V veliko vzorcih so našli več različnih pesticidov, vključno z insekticidi in fungicidi: dva ali več pesticidov so našli v več kot 90 odstotkih jagod, jabolk, češenj, špinače, nektarin in grozdja. Zdravstveno tveganje je odvisno od vrste pesticida, ti lahko vplivajo na živčni sistem, dražijo oči in kožo, motijo hormone, celo povzročajo raka, pravi ameriška agencija za varovanje okolja.

Še posebno ranljivi so dojenčki in otroci: kemikalije namreč lahko poškodujejo razvijajoče se možgane. Študija iz leta 2020 je odkrila povečano izgubo IQ in intelektualne motnje pri otrocih zaradi izpostavljenosti organofosfatom. Več pesticidov vpliva tudi na endokrini sistem pri razvijajočem se zarodku, kar lahko moti rast in metabolizem.

Zlasti ranljivi so dojenčki in otroci, kemikalije lahko poškodujejo možgane.

In kaj lahko naredimo? Če je le mogoče, kupujmo ekološko pridelano sadje in zelenjavo, pravijo strokovnjaki in še, da ju pred uporabo dobro operemo, ne z milom ali sredstvom za pomivanje posode, pač pa le z vodo. Poleg tega kupujmo lokalno in sezonsko: ko je živilo v sezoni, ga je obilo in še ceneje je.

Tako lahko kupimo tudi ekološko pridelano (pred dnevi smo pisali, da je tudi ekološko lahko ugodno, včasih celo ceneje od konvencionalno pridelanega in predelanega), morda v večjih količinah, presežke pa predelamo (skuhamo) ali zamrznemo.