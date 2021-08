To so zelišča, ki vas bodo pomirila

Proti slabim mislim pijemo čaj iz dobre misli.

Bolje čaj kot pivo

Kamilice so eden najbolj znanih čajev za umirjanje. FOTO: Mescioglu/Getty Images

Spodbujajo in krepijo delovanje našega organizma.

Blagodejno deluje tudi melisa. FOTO: Getty Images

Danes skorajda ni človeka, ki ne bi kdaj potarnal zaradi preveč stresnega življenja, slabega spanca in slabega počutja. Pomagamo si lahko z zelišči, tradicionalno najbolj znano za umirjanje in krepitev misli je baldrijan, njegove korenine uporabljamo proti slabemu spanju. Dejstvo je, da preveč spanja ljudem še ni škodovalo, pravi zeliščarz Zeliščarske kmetije Plavica in dodaja, da je baldrijan ali valerijana pač najboljše sredstvo za dober sen. »Ob tem moramo vedeti, da začnejo pripravki iz baldrijanovih korenin delovati šele po dveh, treh tednih rednega jemanja. Je pa tudi res, da če smo po delu utrujeni, po navadi dobro in hitro zaspimo. Zato priporočam tinkturo ali pa hladni namok baldrijanovih korenin. Pripravek naredimo sami ali pa ga kupimo pri preverjenih izdelovalcih, kjer bomo dobili tudi navodilo za uporabo,« svetuje Majes.Zelišča, ki spodbujajo in krepijo delovanje našega organizma, da smo manj izpostavljeni boleznim, stresu in drugim negativnim dejavnikom, lahko uporabljamo vsakodnevno. Tako lahko proti tesnobi, ki je v današnjih časih poleg stresa tudi pogosta, jemljemo tinkturo šentjanževke ali pa pijemo čaj iz tega zelišča, pravi Majes. »Proti slabim mislim pijemo čaj iz dobre misli, Origanum vulgaris. Zelo pomaga, če ob tem misli usmerimo k dobrim stvarem. Največja težava modernega človeka je, da na svet gleda samo črno, le negativno. Že to, da smo na svetu, je veliko bogastvo, ne glede na to, da na žalost to življenje tudi prehitro mine. In prav zato izkoristimo čas in se obdajmo z dobrimi mislimi ter se nikakor ne navzemimo preveč slabih navad.«Ker še vedno živimo s koronavirusom, se veliko ljudi tudi zaradi tega ne počuti dobro. Katera zelišča pomagajo za boljše razpoloženje in kako? Priznani zeliščar pravi, da je najboljše zdravilo za tegobe, ki so nas trenutno doletele, še vedno to, da ljudje čim bolj skrbimo za zdrav imunski sistem. Če se rodimo z dobrim in močnim imunskim sistemom, se izognemo večini zdravstvenih težav. Zato je pri vseh teh virusih, ki nas trenutno oblegajo, najboljše zdravilo prirojena imunost. Ker pa se vsi ne rodimo s tem, je v veliko pomoč pri premagovanju težav in ohranjanju dobrega počutja pozitivna naravnanost, da svet gledamo z lepimi očmi, da se čim večkrat smejimo, in si obenem pomagamo tudi z zelišči.Kot rečeno se lahko z zelišči umirimo, vplivamo na izločanje hormonov, krepimo imunski sistem in odpornost, vendar tudi velja, da samo zelišča v boju proti stresu niso dovolj. Zeliščarji pravijo, da nas bo skodelica melisnega ali hmeljevega čaja po napornem dnevu umirila in pomagala k sprostitvi – vendar če se po zaužitju čaja znova lotimo dela in se vrnemo v psihičen napor, se bo vrnila tudi izčrpanost. V posebno stresnih časih enkrat ali dvakrat na dan spijte skodelico ali dve kamiličnega, baldrijanovega, lipovega ali deteljnega čaja. Pomirjujoče delujeta tudi hmelj in melisa. Pri stresu si pomagamo s sprostilnimi vajami, meditacijo in drugimi terapijami, kot je na primer akupunktura.Na vprašanje, kako si sicer lahko pomagamo, ko pridejo v življenju težki trenutki, pa je zeliščar Jože Majes odgovoril: »Receptov za to je res malo morje. Osnova je, da se ne prepiramo. Imejmo se radi. Uživajmo čim manj govejih izdelkov, tudi mleka, in vedno pojdimo od mize malo lačni. Pazimo se alkaloidov, kot so nikotin, alkohol in tudi kofein. Pazimo se slabih navad.« Svetuje, da je bolje piti čaj kot se nalivati s pivom ali drugimi škodljivimi alkoholnimi pijačami ter da takrat, ko smo žejni, pijemo vodo, ki naj bo topla, ne ledeno mrzla, čeprav nam slednja še kako prija.