To je prvi in najpomembnejši znak staranja možganov: ne smete ga prezreti

Mnogi verjamejo, da je padec koncentracije eden prvih simptomov staranja možganov, a resnica je, da padec koncentracije še zdaleč ni prvi znak.

Prvi znak staranja možganov je povečanje entropije. Čeprav je entropija povezana s fiziko in predstavlja merilo za neurejenost sistema, si v tem primeru entropijo razlagamo kot trenutek, ko si dovolimo tisto, česar si prej nikoli ne bi. Na primer: zjutraj moramo vstati ob 6. uri, in medtem ko smo celo življenje iz postelje skočili ob prvem zvoncu alarma, si zdaj dovolimo zadremati in odlašati z vstajanjem iz postelje. Če smo vse življenje jedli za jedilno mizo, si zdaj privoščimo in vse pogosteje jemo v dnevni sobi pred televizijo. In to je šele začetek uničujočega kaosa.

Možgani se na ta kaos zelo hitro navadijo. Prvi se odzove frontalni korteks, ki je odgovoren za vrednotenje informacij in sprejemanje odločitev. Ko čelni reženj ne deluje več kot prej, se hitro zgodi naslednje: oseba zanemari hišo, neha metati stran stvari, ki jih je treba zavreči, in v hišo prinaša nepotrebne stvari. Kmalu postane hiša skladišče stvari, ki se imenujejo »kaj pa, če jih bom nekoč potreboval«. Leta in leta so to lovilci prahu v sobah, na podstrešju, terasi, nato pa v celotnem bivalnem prostoru, piše portal stil.kurir.rs.

Če se prepoznate v tej situaciji, je čas, da se predramite. Ne dovolite si, da se preveč sprostite, da vam je ves čas udobno, saj je to zanesljiva pot do staranja možganov.