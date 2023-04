To je bolezen brez očitnih znakov

Med proučevanjem kroničnih bolezni so znanstveniki dognali, da je vsem skupno eno: vnetje. Boj proti vnetju je mnogim olajšal trpljenje. A treba je poiskati tudi vzroke za nastanek vnetja, ki so pogosto v našem črevesju. Tam je vzrok za mnoge kronične bolezni pa tudi druga stanja, ki nas mučijo, denimo utrujenost, bolečine, alergije, nihanja v razpoloženju, neprijeten zadah. Ne rečemo torej zaman zdravo črevesje, zdravi mi. Ali drugače: zdravje se začne v črevesju. Zato še kako velja prisluhniti črevesju, skrbeti zanj in izboljšati, kar se izboljšati da. Zdrava črevesna flora je ključna za dober imunski sistem. Ni nepomembno, kaj vnašamo v telo s hrano in pijačo: znebiti se je treba vseh strupov in nadomestiti pomanjkanje vitaminov, mineralov in drugih hranil ter okrepiti črevesno floro. Uživajmo hrano, bogato z vlakninami, te vsebujejo sadje in zelenjava, poleg njih pa še druge snovi, denimo antioksidante, vitamine in minerale. Zelena zelenjava, ki je bogata s klorofilom, je še posebno učinkovita pri zaščiti prebavnega trakta. Zdravje črevesja ohranjamo z zdravimi bakterijami, zato uživamo pro- in prebiotike.

Rak na debelem črevesu in danki je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji.

Zdrav življenjski slog varuje pred številnimi boleznimi, tudi pred rakom debelega črevesa. Najbolje je uživati hrano pretežno rastlinskega izvora in čim manj rdečega mesa, še manj predelanega mesa, izogibati se je treba sladkim pijačam in hitri prehrani, omejiti (ali se odpovedati) alkoholnim pijačam in kajenju ter vsak dan vsaj 30 minut nameniti telesni dejavnosti.

Program Svit za zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesu in danki zajema populacijo po 50. letu, a je modro že prej spremljati delovanje svojega črevesja in se ob morebitnih težavah (spremembe v načinu odvajanja blata, zaprtja, ki jim sledijo driske, napenjanje, bolečine v trebuhu, kri v blatu in druge nepojasnjene trebušne težave) posvetovati z osebnim zdravnikom.

Vsako leto zboli več kot 1300 ljudi. FOTO: Ilya Burdun/Getty Images

»Bolezen prizadene številne posameznike in njihove bližnje. V Sloveniji letno zboli več kot 1300 oseb,« je dejala dr., vodja programa Svit. Rak debelega črevesa in danke je v veliki meri povezana s starostjo, nezdravim življenjskim slogom, boleznimi črevesa in dejavniki genetske predispozicije. Je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko te bolezni, se tega ne zavedajo, saj se dolgo razvija brez očitnih znakov. Program Svit, ki ga pri nas izvajajo že od leta 2009, je pomembno doprinesel k znižanju števila novih primerov raka debelega črevesa in danke in s tem k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije. V njem je bilo doslej odkritih 3800 primerov raka, pri 29.800 osebah je bil odstranjen napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka. Lani je bilo v program Svit povabljenih dobrih 315.000 oseb, odzivnost je bila 63,4-odstotna, najvišja v goriški regiji (67,1 odstotka). V okviru programa je bilo opravljenih 9445 kolonoskopij in 6887 histopatoloških preiskav.