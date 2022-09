Ste vedeli? Za prehlad ni kriv mraz

Nekatera prepričanja so tako trdovratna, da jim, kot kaže, niti sodobna znanost ni kos, določeni ljudje bodo pač vedno verjeli, da prehlad staknemo, ker nas zebe, ali da si moramo po vsakem tuširanju očistiti sluhovode – po možnosti z vatirano palčko. Poglejmo si nekaj najpogostejših mitov s področja zdravja, ki preprosto ne držijo.

S pokanjem si ne bomo pridelali artritisa. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Kot rečeno, ušesa si je treba redno čistiti. Ne. Naša ušesa imajo sposobnost samočiščenja, v sluhovodu so dlačice, ki ušesno maslo usmerjajo navzven, zato je uporaba vatirane palčke nepotrebna oziroma celo nevarna, saj lahko poškodujemo sluhovod, dlačice ter tvegamo vnetje, ne nazadnje lahko ranimo bobnič. Očistimo samo zunanji del ušesa, torej uhelj, v notranjost ne segamo. Sploh pa: ušesno maslo je naš zaveznik, saj ujame morebitne tujke, prah.

TV in tema

Spiti moramo najmanj dva litra vode na dan? Nesporno je, da moramo biti vseskozi primerno hidrirani, a količina tekočine je odvisna od več faktorjev, denimo naše teže, temperature okolja, dela, s katerim se ukvarjamo, itd. Druga pomembna stvar je, da pijemo skozi ves dan oziroma raje večkrat po malem.

Količina tekočine, ki jo moramo popiti, je odvisna od več faktorjev.

Včasih so nam starši govorili, da si bomo pokvarili oči, če bomo televizijo gledali v temi. Je v tem kaj resnice? Zdrave oči so se sposobne prilagoditi razpoložljivi količini svetlobe s prilagajanjem premera zenic, tako da igranje videoiger ali gledanje televizije pri šibki svetlobi verjetno ne bo povzročilo škode vašim očem, v najslabšem primeru obremenitev ali utrujenost.

Namerno pokanje s členki

Verjamete, da boste staknili prehlad, če greste na sveži zrak, ko so temperature nizke in vas zebe? Ne, smrkali, kihali in kašljali boste, ko oziroma če boste prišli v stik s katerim od virusov, ki povzročajo prehlad, okolica pri tem ne igra vloge.

Kaj pa namerno pokanje s členki, bo ta navada človeka vodila v artritis? Strokovnjaki pravijo, da ne, pokanje v sklepih nastane zaradi zračnih mehurčkov, ki nastanejo ob premikanju kosti, in ni znak bolezni, z anatomskega vidika je navada torej neškodljiva.

Ušesno maslo je naš zaveznik, saj ujame morebitne tujke, prah.

Za svojevrsten pokus je poskrbel kalifornijski zdravnik, ki je kar 60 let pokal členke na eni roki, drugo pa pustil pri miru. Sklep? Navada na naše zdravje nima vpliva. Kljub temu s pokanjem ne pretiravajmo, z nenehnim zvijanjem in iztegovanjem členkov si lahko poškodujemo sklepno ovojnico in oslabimo vezi.