Starši v stresu zaradi pandemije

Že pred pandemijo koronavirusa je bil pritisk na starše velik, zlasti tisti z manjšimi otroki pa so zdaj pod še večjim stresom, kažejo raziskave.Vse bolj se namreč kažejo posledice marca razglašene pandemije na duševno zdravje staršev, znakov, da bo kmalu bolje, ni na vidiku. Čeprav je pandemija vsekakor vplivala na duševno zdravje vseh, je raziskava ameriškega psihološkega združenja pokazala, da so bili aprila in maja starši otrok, mlajših od 18 let, pod precej večjim stresom kot tisti, ki otrok nimajo. Raziskava RAPID-EC univerze Oregon, ki bo trajala vse do konca decembra, kaže, da je stres še posebno velik pri starših otrok, mlajših od pet let. Kar 63 odstotkov jih pravi, da so med pandemijo ostali brez čustvene podpore.Po podatkih podobne raziskave, opravljene na Harvardu, je kar 61 odstotkov staršev otrok, starih 5, 6 in 7 let, pod stresom, nekateri so poudarili, da so zaradi pandemije nervozni, tesnobni in izčrpani.Zdi se, da bo pandemija kronično destabilizirala naše življenje, družine, staršev in otrok, psihiatri pa poudarjajo, da bi jo morali obravnavati tudi kot krizo duševnega zdravja in se zavedati, da ji konca vsaj za zdaj ni videti.Čeprav mnogi občutijo povišano raven stresa, sta dve (pod)skupini še posebno izpostavljeni tveganju za klinično anksioznost in depresijo, to so nosečnice in ženske, ki so ravno rodile, ter starši, ki se spopadajo s finančnimi težavami. Več kot 60 odstotkov slednjih je poročalo o čustvenih težavah; za primerjavo: o teh je poročalo le 30 odstotkov tistih, ki se ne spopadajo spomanjkanjem denarja. Poleg terapije koristijo čustvena povezanost, čustvena podpora, predvsem bližnjih, staršev, partnerja, v uteho pa so lahko tudi – otroci. Zato preživljajte z njimi čim več časa, skupaj pojdite na sprehod, nabirajte kostanj in barvito listje, plešite in se crkljajte, ustvarjajte trenutke, ki se jih bodo otroci za vedno spominjali z veseljem.