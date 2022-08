Poletje je čas brezskrbnosti, gole kože, ljubezni, zmenkov, poletnih romanc, tudi takih za eno noč. Vas mika seks na plaži ali pa v morju? Po sončnem zahodu, ko tam nikogar več ni. Naj se sliši še tako vznemirljivo, povsem preprosto in celo nenevarno vendarle ni. Prvič: seks v javnosti je prekršek, tudi na obali in v morju. Če se že ne morete upreti, poiščite del res odmaknjene plaže.

Ne pozabite, da ste na javnem kraju. FOTO: Warrengoldswain, Getty Images

Nikakor ne moremo mimo mivke. Krasna je, če iz nje delamo gradove, niti najmanj pa v ženskih intimnih delih – poleg tega, da je občutek neprijeten, lahko staknete še glivično, bakterijsko okužbo, poleg tega trenje mivke poškoduje sluznico. V vodi je super, telesa so lažja, poskusiti je mogoče tudi tisto, kar gre na suhem sicer težje, a ne gre pozabiti na valove, ki telesa premetavajo sem ter tja, poleg tega voda izsušuje vagino. Pa smo spet pri neprijetnostih. In tudi če se vam zdi, da ste na plaži sami, niste. No, morda res ni nobenega človeka, če ravno ne kuka iz kakega grmovja (kar pomeni, da se utegnete pojaviti na katerem od dobro branih portalov in v časnikih), a v pesku je precej bitij, ki vas lahko pičijo, ugriznejo, od rakcev in pajkov do mravelj, poleg življa pa se na plaži v pesku ali mivki lahko skriva še marsikaj, tudi razbito steklo in celo uporabljena igla ... Je vredno?

Bodite odgovorni in se zaščitite. FOTO: Jovanmandic, Getty Images

Seks s privlačnim neznancem, morda celo na plaži, je lahko nepozabna dogodivščina, če nas ne zaznamuje za vedno – s spolno prenosljivo boleznijo. Čas dopustov in počitnic je pogosto povezan z večjim tveganjem za prenos spolno prenosljivih okužb, raziskave kažejo, da med počitnicami zlasti mladi pogosteje sklepajo nova poznanstva in prijateljstva ter imajo tudi intimne stike, pri tem pa se jih še vedno veliko ne zaščiti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in vsem spolno aktivnim, ne le mladim, pri spolnih odnosih priporočajo dosledno uporabo kondoma, tudi če uporabljajo druge kontracepcijske metode – kondom je najzanesljivejša zaščita pred spolno prenosljivimi okužbami. In kako ukrepati ob nezaščitenih spolnih odnosih? V primeru nezaščitenega tveganega spolnega odnosa in znakov okužbe, kot so spremembe na zunanjih spolnih organih, rdečica, bolečine, srbečica, izcedek, je nujen obisk zdravnika oziroma testiranje na spolno prenosljive bolezni, HIV in viruse hepatitisov. Zgodnje odkrivanje namreč pripomore k boljšemu izidu bolezni in preprečuje njeno širjenje. Najbolje torej je, če se užitkom predajate s stalnim partnerjem, doma in na počitnicah.