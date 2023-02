Sedem znakov, da vaše telo kriči na pomoč, a ga ne slišite: ne ignorirajte, lahko vam reši zdravje

Naše telo je edinstven sklop, ki zmore marsikaj. V njem se istočasno dogaja nešteto procesov, ki se nikoli zares ne ustavijo. Včasih nam telo da vedeti, da z njim nekaj ni v redu, in tega ne smemo zanemariti. Tukaj je nekaj znakov, ki vam jih pošilja vaše telo in jih ne smete prezreti.

Imate krče v nogah, mučita vas nespečnost in razdražljivost

Ti znaki so lahko pokazatelj, da vašemu telesu primanjkuje magnezija in kalija. Vnesete ju lahko s paradižnikom, pomarančami, bananami in špinačo.

Imate suho kožo

To pomeni, da vam najverjetneje primanjkuje vitamina E, zato morate jesti več zelenjave in olj, rib in oreščkov.

Nenadoma dobite neverjeten tek po sladkarijah

To je posledica stresa, depresije in izčrpanosti, zato vaše telo potrebuje glukozo. V takih trenutkih raje izberite temno čokolado ali med, seveda v zmernih količinah.

Imate željo, da bi jedli led

To pomeni, da imate morda anemijo ali pomanjkanje železa. Najboljša vira železa sta zagotovo govedina in jajca.

Vaši lasje in nohti so krhki

Telesu primanjkuje vitamina B. Potrebujete več mleka, morskih alg ali gob.

Imate kolobarje okoli zenice

To je znak staranja, kar je normalno. Če pa se pojavi pri mlajših ljudeh, je to lahko znak holesterola, zato se posvetujte z zdravnikom.

Vaše dlesni krvavijo

To je znak, da vam primanjkuje vitamina C, zato začnite jesti paradižnik, zelje, citruse, zeleno in rdečo papriko, špinačo, brokoli in cvetačo.