Veste, katero sadje vsebuje največ pesticidi in kako ga učinkovito oprati?

Uporaba pesticidov pri gojenju sadja in zelenjave je dovoljena, dokler ne presega zdravju varnih količin. A ne glede na to je treba tisto, kar boste na trgovskih policah ali na tržnici izbrali, pred uživanjem temeljito oprati.

Poglejte pa seznam s pesticidi najbolj obremenjenih pridelkov in na drugi strani seznam sadja in zelenjave, ki teh snovi vsebujejo najmanj.

S pesticidi najbolj obremenjeno sadje in zelenjava

jagode

špinača

ohrovt

nektarine

jabolka

grozdje

breskve

češnje

hruške

paradižnik

zelena

krompir

S pesticidi najmanj obremenjeni darovi narave

avokado

sladka koruza

ananas

zamrznjen grah

čebula

papaja

melancani

šparglji

kivi

zelje

cvetača

melone

brokoli

šampinjoni

Kako učinkovito oprati sadje in zelenjavo

Potrebujete

240 mililitrov jabolčnega kisa

800 mililitrov vode

Uporaba

Vodo in kis zmešajte in v mešanici 20 minut namakajte izbrano sadje ali zelenjavo, to nato sperite pod curkom tekoče vode.