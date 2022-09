Prekomerna poraščenost: jeseni nad dlake

Prekomerna poraščenost je lahko težava moških in žensk. Vzroki zanjo so različni, lahko je prirojena, lahko pa je pridobljena. Kot pravijo dermatologi, lahko nastane kot stranski učinek delovanja nekaterih zdravil, kot so androgeni hormoni, anabolni hormoni in kontracepcijska sredstva. Vendar lahko nastane tudi zaradi neznanega vzroka ali v sklopu nekaterih bolezenskih stanj, kot so motnje v delovanju žlez z notranjim izločanjem, tudi malnutricije.

Tudi za moške so vse bolj moteče. FOTO: Zsv3207/Getty Images

Hirzutizem je androgeno povzročena poraščenost moškega tipa pri ženskah in otrocih; pri ženskah nastopi zaradi prekomernega izločanja moških hormonov, pojavi se lahko tudi pri sindromu policističnih jajčnikov, ki ga ima 5–10 odstotkov žensk v rodni dobi. Precej ljudi s tovrstnimi težavami poišče zdravniško pomoč: najprej je treba ugotoviti razlog povečane dlakavosti in preveriti, ali jo spremljajo motnje v menstrualnem ciklusu.

Poraščenost moškega tipa pri otrocih in ženskah je vedno stanje, ki potrebuje ginekološko in endokrinološko obdelavo. Pozornost je potrebna, če se pojavijo tudi menstrualne motnje, nižji glas, povečanje klitorisa, zdravnika je dobro obiskati tudi, kadar se pojavijo hude psihične zavore in morda celo socialna izoliranost.

Če ne gre za bolezensko dogajanje, so na voljo številne metode za odstranjevanje nezaželenih dlačic. Pri depilaciji jih odstranijo le nad kožno površino, pri epilaciji pa skupaj s korenino. Fotoepilacija z laserjem je najučinkovitejša metoda, vendar ni trajna, tako da je treba postopek ponoviti. Ne preseneča, da se vse več žensk in moških, ki bi radi za vedno opravili s težavo poraščenosti, zateka k permanentnemu odstranjevanju dlak.

Največ uspeha pri laserskem posegu lahko pričakujejo ljudje zelo svetle polti s temnimi dlakami.

Po navadi je treba opraviti od pet do sedem ponovitev z laserjem, da se znebimo velike večine dlak, razmik med posameznimi je od štiri do osem tednov. V tem obdobju so lahko zaradi rastnih ciklov zajete vse dlake, ki so v različnih fazah rasti, zato je najprimernejši čas za začetek postopka jeseni in pozimi. Po posegu z laserjem se je namreč treba izogibati sončenju in UV-žarkom. Največ uspeha lahko pričakujejo ljudje zelo svetle polti s temnimi dlakami. Sivih in svetlih dlak laser ne more odstraniti.