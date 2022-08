Pozor! Beli del lubenice ni spada v smeti, ampak ...

Sočno rdeče meso lubenice je poleti ena glavnih osvežitev. Škoda pa je, da pri tem beli del, ki se nahaja tik pod zelenim olupkom, največkrat roma v smeti.

V njem se namreč nahaja znatna količina vitaminov B6, C, A, tu so še minerali magnezij, cink in kalij ter zvezda lubenice – aminokislina citrulin, zaslužna za zdravje srca in krvnih žil, kar pomeni, da pripomore k boljšemu krvnemu pretoku po vseh delih telesa in spodbudno vpliva na spolno moč.

