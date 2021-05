Pospešeno dihanje zaradi skrbi

Težko in piskajoče dihanje, kašelj, tiščanje v prsih, nočno dušenje, kratka sapa in oteženo dihanje med telesnimi obremenitvami: astma je kronična bolezen s trajnim vnetjem dihalnih poti in spada med obstruktivne bolezni. Sprožilci ali dejavniki poslabšanja so tudi okužbe dihal, novi koronavirus je tako za bolnike z astmo lahko še dodaten in neželen zalogaj, zato sta preprečevanje okužbe in urejenost astme obenem v tem obdobju ključnega pomena. Simptomi so se okrepili Slovenija se uvršča med države z veliko pogostnostjo astme: alergijskih bolezni je od sredine prejšnjega stoletja čedal...