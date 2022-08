Pomoč iz narave

Grgranje slane vode ob prvi bolečini v žrelu, piščančja juha proti prehladu in še kakšna domača prva pomoč v boju proti najrazličnejšim stanjem bi se našla. A težko je razločiti ajurvedsko modrost od folklore, zlasti ker veliko naravnih pripravkov nima potrditve v znanosti. Pa vendarle so nekateri tudi taki, preverjeni torej, tako v laboratoriju kot v generacijah (zadovoljnih) uporabnikov.

Kurkuma je ena takih, rumena začimba, ki jo počasi odkrivamo tudi pri nas, ajurveda pa jo priporoča že na stotine let. Zvezda kurkume, ki ji pripisujejo zdravilne učinkovine, je kurkumin. Pomaga blažiti vnetje, zlasti v sklepih, prav zato so jo preučevali v nekaj kliničnih študijah v povezavi z artritisom. V eni so tisti, ki trpijo za revmatoidnim artritisom, poročali o manjši bolečini, kurkuma se je odrezala bolje kot protivnetno zdravilo. Druga raziskava je ugotovila, da je izvleček kurkume prav tako uspešen pri zdravljenju osteoartritične bolečine v kolenu kot ibuprofen, prav tako je blažil bolečine v mišicah. Ker pri kuhanju uporabljamo malo začimbe, je bolje uživati prehransko dopolnilo, a pred tem se seveda posvetujte z osebnim zdravnikom.

Imate težave s sinusi? Morda lahko pomaga evkaliptovo olje. V neki raziskavi so ugotovili, da vdihavanje razredčenega evkaliptovega olja pomaga blažiti bolečino, poleg tega je lažje izločanje sluzi iz dihalnih poti. Kako ravnamo? V kozico z vrelo vodo, ki smo jo že odstavili s štedilnika, nakapljamo nekaj kapljic olja, se nagnemo nad kozico, ne prenizko, da se ne bomo opekli, in si čez glavo potegnemo brisačo, kot bi naredili nekakšen šotor, ter vdihavamo paro. Tako si bomo pomagali odpreti dihalne poti. Tega ne počnite, če imate astmo, stanje se vam lahko še poslabša!

Sončna začimba blaži vnetje, zlasti v sklepih. FOTO: Cheche22/Getty Images

Kako pa kaj prebava, imate morda težave, ste po jedi napihnjeni, imate vetrove? Na pomoč prihaja koromač. Žvečite lahko kar presnega, lahko pa ga tudi kuhate, denimo v zelenjavni juhi. Raziskovalci so ugotovili, da sestavina v koromaču sprošča črevesje, hrana gre skozenj laže, poleg tega pomaga sprostiti ujeti zrak. To pomeni, da boste po jedi manj napihnjeni, manj boste občutili vetrove. Ko smo ravno pri prebavi: verjetno ste že slišali, da je treba jesti več vlaknin, ki so nujne za zdravo izločanje blata. In v lanenem semenu jih je obilo, z njim si pomagamo odpraviti zaprtje. Neka raziskava, v kateri so preučevali ljudi z diabetesom in zaprtjem (pogosta kombinacija), je pokazala, da je 42 odstotkov tistih, ki so 12 tednov uživali 10 ml lanenih semen na dan, poročalo o izboljšanju. Žlica mletih lanenih semen vsebuje približno toliko vlaknin kot kos polnozrnatega kruha. Poleg tega vsebujejo še alfa-linolensko kislino, ki v črevesju deluje protivnetno. Dve muhi na en mah! Žlico semen dodamo v jogurt, kosmiče, smutije, tudi pecivo, lahko jih potresemo po pečeni zelenjavi.

Večkrat smo že pisali o nespečnosti, s katero se vsaj občasno spopadajo mnogi. Če ste med njimi tudi vi, si pomagajte z baldrijanom: ne le da boste hitreje zaspali, spanec bo tudi bolj kakovosten. Privoščimo si ga kot čaj, obstajajo tudi kapljice in tablete. Vzamemo ali popijemo ga od pol ure do dveh pred spanjem, a nikakor ga ne mešamo z alkoholom, da si ne pridelamo mačkastega jutra. O uporabi se posvetujmo z zdravnikom ali farmacevtom.