Poleti nas ohladijo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Tudi kumare naj bodo redno na poletnem jedilniku. FOTO: Narong Khueankaew/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V vročini moramo veliko piti, vodo, tudi sveže iztisnjene sokove. FOTO: Natalia Samorodskaia/Getty Images

Da moramo veliko piti, vemo, prav tako da je treba poleti piti še več. Najboljša je voda, ki ima pomembno vlogo pri pomoči izločanja škodljivih snovi iz organizma. Občasno jo lahko nadomestimo z mineralno vodo, prijajo in koristijo tudi nesladkani zeliščni čaji pa sveže iztisnjeni sadni in zelenjavni sokovi. Veliko svežih živil vsebuje veliko vode, poleti bi se morala večkrat znajti na naših jedilnikih, saj nam pomagajo vzdrževati primerno hidriranost. Najbolj znana poletna poslastica je lubenica, o kateri smo v Na zdravje pisali prav včeraj. Za njo prav nič ne zaostaja melona, tudi ta je sestavljena večinoma iz vode, preostanek pa so prehranske vlaknine, ki blagodejno vplivajo na prebavo in tudi nižajo slabi holesterol, in hranila, minerali in vitamini.a seznamu poletnih živil, ki nas bodo odžejala in osvežila, je še kumara: tudi ta je skoraj v celoti iz vode: kar 95 odstotkov je vsebuje, obenem je nizkokalorična, zaradi česar je idealna zaveznica pri hujšanju oziroma vzdrževanju teže. Ne moremo mimo paradižnika, naj bo surov, v omaki ali (hladni) juhi. Tudi bučke so super poletna hrana pa paprike, ki vsebujejo še veliko C-vitamina, ki ga potrebujemo za krepitev imunskega sistema, nujen pa je tudi za sintezo kolagena.Tudi jogurt nas bo ohladil, vzemimo probiotičnega, ta je vir koristnih bakterij, ki jih potrebuje naše črevesje. Če radi jeste juhe, jih poleti vsaj občasno nadomestite s hladnimi, tudi te bodo zagotovile prepotrebno tekočino, vitamine in minerale.Imate radi kokosovo vodo? Super, vsebuje elektrolite in je odličen izbor, če se obilno potimo in seveda po naporni telesni aktivnosti. Občasno sežemo po izotoničnih napitkih, najraje doma narejenih. Recept je sila preprost in je všeč tudi najbolj izbirčnim: potrebujemo liter vode, četrt žličke soli, žlico medu in sok dveh limon. Okus izboljšamo z vejico mete in na kolobarje narezanimi limonami, v tekočino pa lahko dodamo centimeter ingverja.In čemu se poleti izogibamo? Vsem živilom in pijači, ki grejejo, med te spadajo alkohol, suhomesni izdelki in (rdeče) meso, kalorične jedi (ki so težje prebavljive, zato se telo dodatno ogreje), mastnim in zrelim sirom, sladkorju, tudi kofeinu, ki pospešuje metabolizem in dodatno ogreva telo, zato naj bosta dve skodelici kave dovolj.