Inkotenca, težava, ki pogosteje prizadene ženske

Pojavi se lahko v vseh starostnih obdobjih in pri obeh spolih, a kar trikrat pogosteje prizadene ženske. Nenadzorovano uhajanje urina prinaša številne neprijetnosti, zato je nujno ukrepanje že ob prvih znakih, še boljša pa je seveda preventiva, ki tegob sicer ne more povsem preprečiti, lahko pa občutno omili potek.

Nenadzorovano uhajanje urina pri moških je lahko posledica težav s prostato. FOTO: Vchal/Getty Images

Ločimo več vrst urinske inkontinence. Pri stresni je vzrok oslabljen zaporni mehanizem vratu sečnega mehurja, značilnejša je za mlajše ženske in nosečnice, pogosta je tudi po porodu. Ženski voda uhaja, ko se napenja, na primer pri smejanju, kihanju, kašljanju, napenjanju, telovadbi, plesu, dvigovanju težjih bremen in tudi med spolnimi odnosi. Urgentna urinska inkontinenca je posledica čezmerno aktivnega sečnega mehurja, ki se nepravilno in prepogosto krči, torej tudi takrat, ko ni zadosti poln, urin pa je takrat zelo težko zadržati.

Obiski stranišča so zelo pogosti, tudi ponoči, običajno se odvaja le majhna količina urina. Ta oblika inkontinence je zelo velika ovira v vsakdanjem življenju, saj se posameznica ali posameznik zaradi strahu pred uhajanjem urina raje zadržuje v domačem okolju in se počasi umika iz družbe; urgentna urinska inkontinenca je posledica nepravilnega delovanja sečnega mehurja, lahko pa je pridružena tudi boleznim, kot so sladkorna, vnetje sečil, depresija ...

Pri mešani se prepletajo znaki obeh navedenih oblik, pretočna urinska inkontinenca pa se kaže z nenehnim uhajanjem urina, ki ga povzroči prenapolnjen sečni mehur; pogosta je pri moških z benignim nerakavim povečanjem prostate.

Brez treninga ne gre

Kot rečeno, je preventiva izjemno dragocena, temelj pa je skrb za splošno zdravje, ki vključuje nadzorovanje zdrave telesne teže in redno telesno dejavnost, ki podpira tudi mišice medeničnega dna; te lahko dodatno krepimo s t. i. keglovimi vajami, ki jih je treba izvajati redno in pravilno, priporočena je tudi podpora fizioterapevta. Nujno je zdravljenje pridruženih bolezni, stroka svetuje zdravo prehranjevanje in pitje dovolj tekočin ter omejitev uživanja kofeina in alkohola.

Nenadzorovano uhajanje urina posega tudi v intimne odnose.

Zdravila so smiselna šele po podrobni diagnostiki, največkrat za zdravljenje simptomov čezmerno aktivnega sečnega mehurja, kar pomeni, da posamezniku povečajo količino urina, ki jo lahko mehur zadrži, in olajšajo čakanje, ne gre pa niti brez treninga sečnega mehurja. Pri ženskah v postmenopavzalnem obdobju zdravniki včasih posegajo po estrogenu, nekateri se odločajo za elektrostimulacije, včasih pa je potrebno kirurško zdravljenje. Pri pretočni urinski inkontinenci z zdravili sproščajo mišice, ki obkrožajo vrat mehurja in prostato, ali pa zmanjšujejo povečano prostato, lajšajo težave pri mokrenju ter zmanjšajo nevarnost za nenadno zaporo seča in potrebo po operaciji.

Nadzorovanje zdrave telesne teže je pomemben del preventive in zdravljenja.

Kot rečeno, urinska inkontinenca neugodno vpliva na kakovost življenja, odvrača od športnih in drugih prostočasnih dejavnosti in posega celo v intimne odnose, zato sta preprečevanje z zdravim življenjskim slogom in pravočasno ukrepanje ključnega pomena.