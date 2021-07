Plavanje, najboljša sprostitev

Ne pozabite na zaščito pred soncem. FOTO: Romolotavani/Getty images

Večja poraba kalorij

Z rednim plavanjem lahko zavrete proces staranja.

Večina se veseli poletnega oddiha na plaži, seveda z nepogrešljivim plavanjem. Ta dejavnost je dobra rešitev za osvežitev v vročini, seveda ob upoštevanju navodil za zaščito pred žgočim soncem, kot je na primer večkratni nanos kreme za sončenje. Poleg tega je dobra rekreacija za prav vse starostne skupine. To lahko zelo hitro ugotovijo vsi, ki imajo težave z najpogostejšo obliko artritisa, osteoartritisom. Njim namreč telovadba na prostem povzroča veliko bolečin, v vodi pa so precej manjše, saj jezaradi sile vzgona telo v vodi lažje., profesor kineziologije na teksaški univerzi, je v raziskavah ugotovil, da plavanje pri osebah z osteoartritisom zmanjšuje togost arterij in tveganje za težave s srcem. Po njegovih besedah je tudi odlična vaja za ljudi s čezmerno telesno težo, saj je zanje vadba v vodi manj naporna kot na primer tek. Da je lahko najboljša oblika rekreacije tudi za tiste, ki nimajo težav z debelostjo ali katero drugo zdravstveno tegobo, pa poudarja, izredni profesor kineziologije na Univerzi DePauw, prav tako iz ZDA. Razloži, da človek med plavanjem uporablja celotno telo, pri čemer različni premiki delujejo na različne skupine mišic, na koncu pa se vse združi v idealno celoto. V prostem slogu tako delujejo ramenske mišice in mišice prsnega koša, celotno gibanje pa vpliva tudi na stegna in zadnjico. Pri hrbtnem so seveda najbolj aktivne hrbtne mišice ramen in zgornjega dela hrbta, kar dobro vpliva na držo.Če vas vse to še vedno ni prepričalo, da bi pogosteje skočili v vodo, vas bodo morda podatki o tem, koliko kalorij lahko potrošite z nekaj minutami plavanja. Prav zato, ker delujejo mišice celotnega telesa, je poraba kalorij še večja. Če boste plavali v prostem slogu, bo oseba, težka 70 kilogramov, vsake pol ure izgubila 220 kilokalorij. Če bo izbrala še bolj energičen slog, jih bo v pol ure izgubila več kot 400. Poraba bo seveda pri tistih, ki niso prav vešči plavanja, lahko še večja. »Dober plavalec bo plaval brez večjega napora, tisti manj vešči pa bo pri tej rekreaciji seveda porabil več kalorij,« razloži, izredna profesorica fiziologije vadbe na ameriški univerzi Zahodna Virginija.Ni odveč poudariti še nekaj pozitivnih vplivov na vaše telo. Z rednim plavanjem boste ojačali pljuča, saj poveča elastičnost pljučnih mišic in prsnega koša. Okrepili boste mišice ob sklepih in na hrbtu, kar pomeni, da lahko odpravite bolečine v križu. Z rednim plavanjem, in sicer od tri do pet kilometrov na od tri- do petkrat na teden, boste tudi zavrli procese staranja. Poleg tega boste rešili težavo s slabim spancem, saj je prav čofotanje ena od ključnih vadb, ki pomagajo pri premagovanju nespečnosti. In, kar je dandanes še kako pomembno, lahko se rešite tudi stresa, je eden najboljših načinov sprostitve.