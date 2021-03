Pekoča hrana, ki je odlična za zdravje

Tudi sladice so lahko zdrave: namesto sladkorja banana, namesto bele moke ovsena. FOTO: Annapustynnikova/Getty Images

Čiliji delujejo protivnetno.

Avokado je okusen vir mononenasičenih maščob.

Izsledki nove raziskave kažejo, da je redno uživanje pekoče hrane, natančneje čilijev, povezano z nižjim tveganjem prezgodnje smrti zaradi katerega koli vzroka, vključno z boleznimi srca in rakom. Odkritje, metaanalizo štirih večjih študij z več kot 570.000 sodelujočimi, so predstavili na nedavni konferenci ameriškega združenja za srce.Znanstveniki so že pred tem dognali, da imajo čiliji protivnetne sestavine, in sicer zaradi kapsaicina, snovi, ki jim daje pekoč okus. Potrebnih bo še več raziskav, da bi ugotovili, ali so koristi uživanja čilijev odvisne od vrste pekoče paprike in tudi količine, dotlej pa ne bo škodilo, če v svojo prehrano vključite nekaj ostrega, pekočega.Pri ohranjanju zdravja srca, nižanju krvnega tlaka in slabega holesterola ima poleg kakovostnega in zadostnega spanca, dovolj gibanja in sproščanja pomembno vlogo tudi hrana. Ko načrtujete obrok, izberite živilo iz vseh kategorij: sadje, zelenjava, polnozrnati izdelki, (puste) beljakovine in zdrave maščobe. Izogibajte se beli moki in rižu pa sladkorju in sladkarijam, pretirani količini soli in mastnemu mesu.Super izbira so na primer banane, ne le zaradi kalija, ki niža visok krvni tlak. So naravno sladke in lahko zamenjajo sladkor pri peki na primer mafinov, tudi v smutije jih dodajamo, zaradi sladkobe in kremnosti. Tudi jabolka so čudovito sadje, vsebujejo pektin, vlaknino, ki vzdržuje zdravo raven holesterola. Polna so tudi polifenolov, antioksidantov, ki pomagajo pri vnetju.Na krožniku bi se morale večkrat znajti stročnice. Leča, na primer, poleg beljakovin vsebuje tudi vlaknine, oboje prispeva k sitosti, kar pomeni, da bomo manj segali po (nezdravih) prigrizkih in laže vzdrževali zdravo težo. Vsebuje tudi magnezij in kalij, minerala, ki nižata sladkor v krvi in skrbita za zdravje srca in ožilja.Kdaj ste nazadnje jedli ribe? Losos, na primer, je dober vir maščobnih kislin omega-3, ki nižajo vnetne procese in tudi škodljive maščobe v krvi. Omenili smo polnozrnate izdelke: ne le kruh in pekovsko pecivo, tudi testenine naj bodo take. Oves je do zdravja močno prijazen: vsebuje vlaknine, beljakovine in vitamine ter minerale, ki preprečujejo vnetje.Privoščite si ovseni kruh ali žemlje, ovsene kosmiče dodajajte v smuti, skuhajte si ovseno kašo za zajtrk. In ne pozabite na zdrave maščobe. Avokado je okusen vir mononenasičenih maščob, prav tako oljčno olje. Poleg naštetega ne pozabite predvsem na vodo, kozarec je popijte pred vsakim obrokom: tako ne boste le poskrbeli za dobro hidriranost, zaradi tega boste tudi manj pojedli.