Napake pri zdravljenju: varnost pacientov na preizkušnji

Prizadevanjem Svetovne zdravstvene organizacije za izboljšanje varnosti zdravstvenih delavcev in pacientov se je pridružila tudi Slovenija in se zavezala, da bo varnost pacientov priznala kot ključno zdravstveno prednostno nalogo in ukrepala za zmanjšanje varnostnih odklonov v zdravstvenih ustanovah. Ali lahko v luči dogodka, ki se je zgodil v Splošni bolnišnici Celje, ko so zamenjali identiteto dveh pacientov, rečemo, da je za varnost pacientov v Sloveniji dobro poskrbljeno?

Čakalne dobe so vsak dan daljše. FOTO: Suwanphoto/Getty Images

Na ministrstvu za zdravje so nam povedali, da v tem obdobju poteka projekt za izboljšanje kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov v Sloveniji pod okriljem Službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam in se bo zaključil letos jeseni.

Zdravila brez škode Danes je mednarodni dan varnosti pacientov in letošnje vodilo je varnost zdravil. Kot pravijo na ministrstvu za zdravje, je pandemija covida-19 znatno povečala tveganje za napake pri zdravljenju in s tem škodo, povezano z zdravili. S sloganom Zdravila brez škode želijo javnost ozavestiti o velikem bremenu škode, povezane z zdravili, zaradi varnostnih odklonov pri zdravljenju ter zagotoviti nujne ukrepe za izboljšanje varnosti zdravil. Hkrati želijo opolnomočiti paciente in njihove družine, da se aktivno vključijo v varno uporabo.

»Pripravili smo predloge dokumentov v povezavi z obvladovanjem varnostnih tveganj, spremljanje varnostnih odklonov in razvoj kulture varnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, za vzpostavitev modela nekrivdne odškodnine ter vzpostavitev sistema za upravljanje kakovosti in varnosti v sistemu zdravstvenega varstva. Pripravljen je bil predlog strategije za kakovost in varnost z akcijskim načrtom za nadaljnjo obravnavo in usklajevanje. V letošnjem letu je bil ustanovljen tudi Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, v okviru katerega se bo sistematično pristopilo k aktivnostim za zagotavljanje kakovosti in varnosti na sistemski način in tudi s sistemskimi ukrepi,« pravijo na ministrstvu za zdravje.

Dodali so še, da so bila v minulih dveh letih sicer aktualna prizadevanja v povezavi z epidemiološko situacijo, in zato so v okviru Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje okužb v zdravstvu pripravili smernice za preprečevanje in obvladovanje okužb v socialnovarstvenih zavodih. V pripravi so tudi smernice za razvoj zdravstvene politike za leto 2023, s katerimi bo jasna podana usmeritev za nadaljnji razvoj področja za vzpostavitev sistema obvladovanja varnostnih tveganj, spremljanje varnostnih odklonov in razvoj kulture varnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti.

Slovenski zdravstveni sistem je potreben celovite reforme.

Na vprašanje, kako ocenjujejo stanje na področju varnosti bolnikov pri nas, v luči tega, da so čakalne dobe vsak dan daljše, pa na ministrstvu odgovarjajo, da so sprejeli vse ukrepe za učinkovito reševanje izziva čakalnih dob, dejstvo pa je, da je slovenski zdravstveni sistem potreben celovite zdravstvene reforme.