Najprej se pretegnimo

Ste med tistimi, ki zjutraj trikrat ugasnejo budilko, preden jim uspe vstati, ali med tistimi, ki jim ni težko zapustiti tople postelje? Kakor koli, veliko jih najbrž takoj kot na avtopilotu zavije v kuhinjo, da bi si pripravili svoj priljubljeni topli napitek, a en jutranji korak jih večina izpusti – raztezanje.

Naj bodo jutra še tako hektična, vanj vpeljite rutino z nekaj preprostimi vajami, in dan bo lepši, bolje se boste počutili tako fizično kot psihično. Tisti, ki se ukvarjate z jogo, imate morda boljše izhodišče, saj poznate tovrstne vaje, preostali se lahko izmojstrite vsaj v sklopu, imenovanem pozdrav soncu, a najbolj osnovno pretegovanje lahko opravi vsakdo, brez kakršnega koli predznanja. Dojenček se pretegne po vsakem spanju, zakaj se ne bi odrasli?

Na koncu odprite okno in nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite.

Da ne bo prehudo, ostanite v postelji: sedite, pokrčite nogi in združite podplat s podplatom, primite se za stopala. Vzravnajte hrbtenico, nekajkrat globoko vdihnite. Komolce naslonite na kolena in jih potisnite proti postelji, ob tem nekajkrat zakrožite z rameni. Ostanite v položaju, spustite stopala in se s trupom nagnite naprej čez noge.

Roke stegnite naprej po postelji. Ne naprezajte se preveč, zavzemite položaj, ki je za vas še udoben, in vztrajajte v njem nekaj trenutkov, globoko dihajte. Nagnite se levo in desno. Postavite se na vse štiri in zravnajte hrbet; glava naj bo podaljšek trupa, glejte v posteljo. Naredite t. i. mačko: s hrbtom naredite grbo, zadržite in se usločite, dvignite glavo. Večkrat ponovite, da prebudite hrbtenico in se otresete morebitne otrdelosti.

Ko končate, stopite k oknu, ga odprite in nekajkrat globoko vdihnite in izdihnite. Tako, poskrbeli ste, da bo jutro res dobro!