Naj ne vlada tehnologija

Dalajlama ima na twitterju osem milijonov sledilcev. Toda čeprav se priljubljeni verski voditelj zaveda prednosti vedno bolj razširjenih družabnih medijev, na primer olajšan način komunikacije in hitro prenašanje sporočil, ki jih vidi veliko ljudi hkrati, kljub temu svari pred njihovo pretirano uporabo zaradi teh razlogov: lahko vas zasvojijo in vladajo vašemu življenju in navadam - samo poglejte vse te ljudi v restavraciji, ki vsakokrat znova brskajo vsak po svojem telefonu, namesto da bi se pogovarjali drug z drugim.

Ohranjamo pod nadzorom

Zato dalajlama poziva, naj se vprašamo, ali v našem življenju vlada tehnologija ali njeno uporabo ohranjamo pod nadzorom. Se zavedamo, da so družabni mediji slab nadomestek za pravo prijateljstvo in da zaradi pretirane osredotočenosti na virtualno resničnost pogosto trpijo naši odnosi v resničnem življenju? Dalajlama svari: »Ne nadzorujemo tehnologije. Ni dobro, da postanemo njeni sužnji,« pravi.

