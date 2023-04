Šef Googla opozarja svet: »To odkritje je pomemebnejše od ognja, zato ponoči ne spim« (VIDEO)

Izvršni direktor Googla Sundar Pichai je priznal, da ga hiter razvoj umetne inteligence (AI) skrbi in da ponoči ne more spati, kljub temu, da njegovo podjetje sledi tej tehnologiji. Pichai je dejal, da ne razume povsem umetne inteligence, vendar je prepričan, da bo nekega dne veliko bolj zmogljiva od vsega, kar smo videli do zdaj.

Črna skrinjica, ki je ne razumemo

»Vedno sem mislil, da je umetna inteligenca najpomembnejša tehnologija, na kateri človeštvo dela. Pomembnejša od ognja, elektrike in vsega, kar smo počeli skozi zgodovino,« je dejal v pogovoru za CBS, ko je ob tem priznal, da je zelo zaskrbljen zaradi hitrega in nenadzorovanega napredka te tehnologije.

Pichai je umetno inteligenco poimenoval 'črna skrinjica', ki je še vedno ne razumemo povsem. Dodal je, da je treba umetno inteligenco regulirati.

»Vsakdo, ki je nekaj časa delal z umetno inteligenco, razume, da je nekaj tako drugačnega in tako globokega, da bi potrebovali družbene predpise, da bi razmišljali o tem, kako se prilagoditi,« je dodal.

Izvršni direktor Googla ob tem priznava, da so podjetja morda hitela z razvojem tehnologije, ne da bi v celoti upoštevala njene pomanjkljivosti in tveganja. »Ena od stvari, na katere moramo biti pozorni, ko gre za umetno inteligenco, je tekma, v kateri podjetja tekmujejo, katera bo prva imela nekaj, medtem ko se potencialna tveganja in pomanjkljivosti izgubljajo pred našimi oči,« dodaja.

Prejšnji mesec so tehnološki voditelji, vključno z Elonom Muskom, podpisali odprto pismo, v katerem so pozvali k šestmesečni prekinitvi raziskav umetne inteligence in opozorili, da tehnologija uhaja izpod nadzora. Sopodpisniki tega pisma so tudi Googlovi zaposleni.