Možgani in testisi so si podobni

Oba organa potrebujeta dovolj goriva za razmišljanje in tvorbo nekaj milijonov semenčic na dan. FOTO: Christoph Burgstedt/Getty Images

Dosedanje raziskave so pokazale na povezavo med spolno disfunkcijo in motnjami v delovanju možganov, tudi med kakovostjo semena in inteligenco.

Radi rečemo, da moški mislijo s spodnjo glavo, to pa je zdaj dobilo nov pomen. Raziskava je namreč pokazala veliko podobnosti v strukturi mod in možganov.V primerjavi z drugimi imata največ skupnih proteinov, je sporočila ekipa portugalske biomedicinske znanstvenicez univerze v Aveiru. Medtem ko je naloga možganov silno zapletena, saj nadzorujejo naše telo, sprejemajo in tolmačijo signale naših čutil, razmišljajo in čutijo, imajo moda precej manj funkcij, proizvodnjo spermijev in hormonov (ne, nimajo lastnih misli in čustev).Raziskave so pokazale na povezavo med spolno disfunkcijo in motnjami v delovanju možganov, tudi med kakovostjo semena in inteligenco. Same po sebi te povezave ne povedo veliko, a portugalski znanstveniki so našli pojasnilo, zakaj obstajajo. Primerjali so proteine 33 vrst tkiva, vključno s srcem, črevesjem, maternico, jajčniki in placento, ter odkrili, da imajo možgani in testisi 13.342 skupnih proteinov. To so potrdile tudi genetske raziskave: organa si delita največ genov od vseh v telesu.Ko so proučevali, kateri od skupnih proteinov so najbolj izraženi, so odkrili, da gre za tiste, ki so vključeni v razvoj tkiva in komunikacijo celic. Tako možgani kot moda hlepijo po energiji, potrebujejo dovolj goriva za visoko zahtevne procese, kot sta razmišljanje in tvorba nekaj milijonov semenčic na dan. Oba organa imata specializirane celice za podporo nevronom, ki jih je treba dobro nahraniti. »To področje še ni dovolj raziskano, povezanost med omenjenimi tkivi je treba razjasniti, to bi še kako pomagalo razumeti disfunkcije, ki prizadenejo možgane in testise,« so sporočili portugalski znanstveniki.