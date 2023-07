Marelice za zdravje in mladost

Težko bi našli koga, ki ne mara marelic: ta okusni poletni sadež je namreč osvežitev, poslastica in obrok zdravja v enem, zato se jih naužijmo, dokler se nam ponujajo!

Marelice so odličen vir vitaminov A, B3, C, E in K, mineralov, kot so kalij, baker, železo, mangan, magnezij in fosfor, ter vlaknin, zaradi katerih je nad tem sadežem navdušena tudi prebava, sploh ob pogostih težavah z zaprtjem. Minerali podpirajo predvsem kosti in tako spodbujajo rast pri mladih ter preprečujejo osteoporozo pri starejših, kalij pa varuje srce in znižuje krvni tlak. Srce in ožilje neguje vitamin B3, ki zmanjšuje tveganje za infarkt in preprečuje, da bi v krvni obtok vstopilo preveč maščobnih kislin. Vitamini, predvsem C, ki je močan antioksidant, krepijo našo odpornost, nam dajejo energijo in pripomorejo k splošnemu boljšemu počutju.

Zelo cenjene so tudi v kozmetični industriji. FOTO: Victoria Popova, Getty Images

Proti raku? Iz mareličnih koščic lahko pridobivamo olje, ki je še zlasti koristno za kožo, v notranjosti koščic pa so jedrca, za katera mnogi menijo, da naj bi pomagala celo pri uničevanju rakavih celic. Jedrca vsebujejo laetril ali amigdalin oziroma vitamin B17, ki naj bi se sprostil ob rakavi celici in jo pokončal.

Vlažijo kožo

Ker so marelice, predvsem suhe, zelo bogate z železom, nas varujejo pred slabokrvnostjo; če marelic ne sušimo sami, bodimo pri nakupu pozorni na barvo! Žveplane suhe marelice so še vedno privlačno oranžne barve, nežveplane in zato dobrodošle pa so rjavkastega odtenka. Vitamina A in E, betakaroten in karotenoidi v njih varujejo oči, vitamina E in C pa tudi kožo, in sicer pred UV-sevanjem, ki nas najbolj ogroža v tem letnem času, pa celo staranjem, saj pomagata zavirati nastajanje gub in izboljšujeta elastičnost kože. In še, betakaroten nas ščiti pred sončnimi opeklinami, marelice pa z visoko vsebnostjo vode kožo tudi učinkovito vlažijo. Tako ne preseneča, da je marelično olje zelo cenjen kozmetični izdelek, ki skrbi za napetost kože, umirja vnetja in preprečuje izpuščaje ter sploh pomaga ohranjati mladosten videz.

Če veste, da boste marelice po poletni sezoni pogrešali, si pravočasno pripravite zalogo suhih ali pa iz najslajših sadežev pripravite marmelado za ozimnico.