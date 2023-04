Manj železa, manj energije

Železo je za naše telo ključnega pomena, saj sodeluje pri prenosu kisika po telesu ter sodeluje pri metabolizmu nekaterih hranil kot kofaktor. Brez zadostne količine tega minerala si pridelamo slabo počutje, lahko pa tudi anemijo. »Železo igra tudi pomembno vlogo pri sintezi DNK in celični delitvi ter je ključnega pomena za normalno delovanje imunskega sistema,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Pomaga tudi pri prenosu elektronov in lahko deluje kot antioksidant, kar pomeni, da pomaga zaščititi celice pred poškodbami prostih radikalov.«

Za zadosten vnos tega minerala moramo skrbeti z bogatim jedilnikom vsak dan. FOTO: Piotr_malczyk, Getty Images

Zadostne zaloge železa je telesu najbolje zagotoviti z uživanjem ustreznih živil: to so rdeče meso, perutnina, ribe, temno zelena listnata zelenjava, na primer špinača, blitva in ohrovt, oreščki in semena, kot so bučna semena, mandlji in lešniki, suho sadje, kot so rozine in suhe slive, žita in stročnice, kot na primer fižol, leča in čičerika, ter jajca. »Za boljšo absorpcijo železa je priporočljivo uživati tudi živila, ki vsebujejo vitamin C, na primer agrume, jagode, papriko, brokoli in paradižnik. Hkrati je treba paziti na prehranske vlaknine in kalcij, ki lahko zmanjšajo absorpcijo železa v telesu. Zato je pomembno, da se držimo uravnotežene prehrane, ki vsebuje različne vrste hranil,« svetuje sogovornica in pristavlja, da se potreben dnevni vnos razlikuje glede na spol in starost, priporočene vrednosti pa so od 8 do 18 miligramov na dan.

Za ustrezen vnos železa je treba skrbeti predvsem v nosečnosti. FOTO: Nemer-t, Getty Images

Tveganje za pomanjkanje je tudi pri vegetarijancih in veganih, saj rastlinska hrana vsebuje manj železa kot živalska.

Ključno za rast in razvoj

Pomembno je torej, da zaužijemo dovolj železa z ustrezno prehrano, saj telo tega minerala ne more proizvajati samo, po posvetu s strokovnjakom pa se lahko odločimo tudi za prehranska dopolnila. »Znaki pomanjkanja vključujejo utrujenost, šibkost, zasoplost med vadbo, bledico kože in sluznic, suho in luskasto kožo, krhke nohte in izpadanje las, vnetje jezika in ustne votline, težave s koncentracijo in spominom, motnje srčnega ritma in zmanjšan imunski odziv. Pomanjkanje lahko povzročijo različni dejavniki, kot so neustrezna prehrana, krvavitve, npr. pri ženskah v rodni dobi, in tudi slaba absorpcija železa, ki jo lahko povzročijo nekatere bolezni, kot je celiakija, kronične bolezni črevesja in ledvic ... Posebno pozornost je treba posvetiti otrokom in mladostnikom, saj hitra rast in razvoj zahtevata več železa, tega ne sme primanjkovati tudi v nosečnosti. Tveganje za pomanjkanje je tudi pri vegetarijancih in veganih, saj rastlinska hrana vsebuje manj tega minerala kot živalska. Anemija je zelo nevarna tudi za srčne bolnike,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice in poudarja, da je zadostno uživanje železa ključno vse življenje, saj tako krepimo imunski sistem in pomagamo pri proizvodnji hemoglobina in mioglobina, beljakovin, ki prenašata kisik po telesu.

Ob težavah se seveda posvetujemo z zdravnikom, ki bo preveril raven železa v krvi in poskusil najti vzrok za pomanjkanje. Pri blagem pomanjkanju lahko pomagajo že sprememba jedilnika in prehranska dopolnila, pri hudih simptomih in anemiji pa je potrebno zahtevnejše zdravljenje.