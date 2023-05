Ko si želite nastopati bolje, izberite ...

Grlena čakra je povezana z izražanjem, govorjenjem, nastopanjem, dogovarjanjem ... »Osnovni kristal za grleno čakro je sodalit, ženske pa lahko izbirajo po intuiciji še kristale modrega kremena, amazonita, modrega safirja, topaza in turkiza,« pravi Dana Rakovc, strokovnjakinja za kristale.

Če želite odpreti grleno čakro, si pomagajte z modrimi kristali. FOTO: J33p3l2, Getty Images

»Tudi lapis lazuli spada v skupino kristalov grlene čakre, a ga ženskam z nizkim pritiskom ne priporočam, saj ga intenzivno zniža. Rešuje pa seveda težave ljudi, ki imajo visok krvni tlak,« pojasnjuje Rakovčeva. »Sodalit, kamen modrecev in govornikov, blagodejno deluje na ščitnico, pogovor, odnose, skupaj z ametistom odlično vpliva na tretje oko in povečuje jasnovidnost. Priporoča se ga tudi pri boleznih z vročino in preveč vode v telesu. Pitje eliksirja sodalita, citrina in akvamarina pomaga pri težavah v menopavzi ter blaži motnje delovanja žlez,« svetuje.