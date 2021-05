Kako dopust vpliva na zdravje

V nedavno končane raziskave o vplivu dopusta na zdravje in počutje vključeni posamezniki, stari od 16 do 44 let, so povedali, da je odsotnost ali pomanjkanje pravega dopusta v zadnjem letu negativno vplivala na njihovo duševno zdravje, prav tako je več študiji dokazalo, da je dopust za posameznika veliko pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled. Manj depresije in bolj zdravo srce »Dopust manjša verjetnost depresije, izgorelosti in bolezni srca. Ob tem premaguje stres, znižuje tesnobnost in povečuje libido,« je povedala avtorica ene od raziskav Deborah Lee. Strokovnjaki priporočajo, da vsako leto obvezno izkoristite poletni dopust, še boljše pa bi bilo, če bi večkrat na leto šli na krajše, nekajdnevne oddihe. S tem bi za duševno zdravje storili veliko dobrega. Koristno je že načrtovanje Že sama rezervacija počitnic pozitivno vpliva na ljudi, saj zagotavlja motivacijo, veča koncentracijo in zmanjšuje stres. Hkrati priprave na dopust manjšajo verjetnost srčnih bolezni in depresije, že po nekaj dneh oddiha se v telesu zmanjša stres in uravna krvni tlak, ob tem pa se izboljša spanec. Veliko prostega časa in avanturistični občutki povečujejo tudi libido in zadovoljstvo na sploh. Sonce, morje in vitamin D Potovanje v tople sončne kraje prinaša še eno korist: izpostavljenost sončni svetlobi povečuje količino vitamina D, ki spodbuja razpoloženje, krepi odpornost in skrbi za zdrave kosti. Skratka, dovolj je razlogov, da si letos privoščite čisto pravi poletni dopust.

