Enoten glas pacientov: želijo uvedbo nekrivdne odškodninske odgovornosti

Do zdaj so interese pacientov v Sloveniji zastopala številna posamična društva, združenja in zveze, poslej si bodo za svoje spremembe, izboljšave, odpravo neenakosti in pravičnejšo obravnavo prizadevala skupaj: pod enotno Zvezo organizacij pacientov Slovenije.

Prej razdrobljeni, zdaj povezani

Vajeti novonastale organizacije je po ustanovni skupščini prevzela Štefanija Lukič Zlobec, sicer že od leta 2014 predsednica združenja Spominčica Alzheimer Slovenija. Kot je prepričana, pri obravnavi pacientov primanjkuje predvsem dialoga, ta pa je po njenem edina pod do želenih rezultatov.

Štefanija Lukič Zlobec je predsednica novonastale zveze. FOTO: Leon Vidic

Zveza, s katero se bodo vsa društva, do zdaj razdrobljena, lahko enotno potegovala za spremembe in uresničevala zastavljene cilje, je prava rešitev za kakovostnejše in dostopnejše zdravstvene storitve, večjo varnost pacientov, odpravo čakalnih vrst ter opolnomočenost bolnikov.

Vključevali se bodo tudi v mednarodne organizacije.

Enoten glas pacientov je osrednje vodilo zveze, ki bo sklenila partnerstva z različnimi deležniki, se vključila v ključna telesa na ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnem inštitutu z javno zdravje, Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke ter izvajalcih zdravstvenih storitev. Podpirala bo programe društev in izvajala skupne projekte, vseskozi in redno pa komunicirala s strokovno in laično javnostjo.

Vključili se bodo tudi v mednarodne organizacije in od tam črpali znanje, tudi Evropski forum pacientov, predvsem pa bodo pomagali tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč, pa naj bo ta zdravstvena, socialna ali duhovna, sočutje ali razumevanje različnosti, poudarjajo o svojem poslanstvu.

Ključni cilji Njihovi cilji so večja kakovost zdravstvenih storitev in varnost pacientov, uvedba novega sistema upravljanja kakovosti zdravstvenih storitev in varnosti pacientov, boljša dostopnost do zdravstvenih storitev, krajše čakalne vrste in enakopravnost pacientov, ozaveščenost in opolnomočenje pacientov pri njihovih pravicah in dolžnostih, sodelovanje z vsemi osrednjimi deležniki podalpskega zdravstvenega sistema, uvedba nekrivdne odškodninske odgovornosti za škodo pacientom, ureditev zakonske podpore delovanju pacientov in digitalna preobrazba zdravstva.

K zvezi je pristopilo 22 društev, med njimi Spominčica Alzheimer Slovenija, Društvo KVČB, Društvo Trepetlika, Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan, Europa Donna, Zveza slovenskih društev za boj proti raku in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije; posamezna, ki delajo v korist pacientov, so bila do zdaj, kot rečeno, razdrobljena, poleg tega ne premorejo ne denarja ne prostorov za delo niti pravega sogovornika, na katerega bi se lahko obrnila s svojimi predlogi. V okviru zveze naj bi jim bilo veliko lažje uresničevati cilje, je ob ustanovitvi poudarila njena predsednica.

Prizadevali si bodo tudi za uvedbo nekrivdne odškodninske odgovornosti za škodo pacientom. FOTO: Yavdat/Getty Images

Ta je že sprejela sklep, da na ministrstvo pošlje pobudo za pripravo zakona o spodbujanju delovanja, opolnomočenja in vključevanja pacientov in njihovih združenj na področju zdravja. Po zakonu bi se zveza financirala tudi iz državnega proračuna in proračuna zdravstvenih zavarovalnic, za zdaj pa prejema sredstva le iz donacij in razpisov.