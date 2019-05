Trije dateljni na dan za zdravo srce in dobro prebavo

Dateljni so zdravi, zato bi jih morali redno uživati. Sladki so in bogati z energijo, zato z njimi ni dobro pretiravati, a če boste vsak dan pojedli tri, se bo po približno tednu dni zgodilo tole: Vaše kosti bodo bolj zdrave V tem suhem sadju so bogato zastopani fosfor, kalij, kalcij in magnezij. Vsi ti krepijo kosti, skrbijo za njihovo gostoto in preprečujejo nastanek osteoporoze. Prebava bo boljša Za dobro delovanje prebave so vlaknine nepogrešljive, prav v dateljnih jih je veliko, zato preprečujejo zaprtje, napenjanje in skrbijo za dobro delovanje črevesja. Lažje se boste izognili stresu Dateljni med drugim vsebujejo vitamin B6 (piridoksin), ki v telesu spodbuja nastajanje serotonina, ta pa spodbudno vpliva na razpoloženje in noradrenalina, ki je velik zaveznik v bitki s stresom. Dokazano je, da je majhna količina vitamina B6 neposredno povezana z nastankom depresije. Več ko ga zaužijemo s hrano, boljše je naše fizično in psihično zdravje. Polni boste energije Zaradi vlaknin, kalija, magnezija, vitaminov in antioksidantov so dateljni popolna malica, zaradi veliko fruktoze pa zagotavljajo tudi znaten odmerek energije. Srce vam bo hvaležno Študije so dokazale, da dateljni zmanjšujejo količino trigliceridov v krvi, blažijo oksidativni stres v telesu in zato varujejo zdravje srca. Ob tem so bogati s kalijem, ki uravnava krvni tlak in manjša verjetnost srčne kapi in drugih srčnih bolezni. Manjša bo verjetnost raka debelega črevesja Ker spodbujajo prebavo in vsebujejo črevesju prijazne bakterije, manjšajo verjetnost raka debelega črevesja. Varnejši boste pred alergijami Dateljni med drugimi vsebujejo tudi žveplo, ki blaži odzive organizma na alergene, zato pomagajo tudi vsem, ki jih pestijo sezonske alergije.