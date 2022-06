Češnje za boljši spanec

V privlačnih rdečih kroglicah se skrivajo sestavine, ki koristijo zdravju in tudi lepoti: češnje so odličen vir vitaminov A, B1, B2, B3, B6, C in K ter mineralov kalija, kalcija, železa, bakra, mangana, magnezija, fosforja in cinka. Vsebujejo antioksidante, zaradi česar so imenitni borci proti prostim radikalom, ki lahko s svojim delovanjem škodijo našemu organizmu, zlasti so bogate z antocianini in proantocianini, ki so znani tudi kot močna naravna protivnetna sredstva. Spodbujajo tudi tvorbo kolagena, proteina, pomembnega za zdravje kože, kosti in vezivnega tkiva. Ameriška raziskava je pokazala, da antocianini blažijo bolečine v mišicah.

Uživanje živil, bogatih s kalijem, pomaga nadzorovati krvni tlak

Kot rečeno je v njih tudi kalij, ki je pomemben za zdravje srca. Raziskave so pokazale, da uživanje živil, bogatih s kalijem, pomaga nadzorovati krvni tlak, utrip srca ter preprečuje nastanek srčno-žilnih bolezni. Tudi magnezij pomaga ohranjati funkcije srca, varujejo pa ga tudi steroli, ki naravno pomagajo nižati holesterol: raziskave so potrdile, da uživanje živil, bogatih s temi snovmi, pomaga nižati vrednosti LDL (slabega) holesterola, tudi za do 20 odstotkov.

S češnjami lahko blažimo vnetja, so ugotovili ameriški raziskovalci: antocianini, ki dajo sadežem rdečo barvo, namreč delujejo močno protivnetno, učinkoviti naj bi bili celo proti raku. Poleg tega lahko njihovo meso in sok pomagajo blažiti bolečine ter fizično in mentalno utrujenost. Londonski raziskovalci so dokazali, da se z uživanjem češnjevega soka v 24 urah povrne kar 90 odstotkov moči, ki smo jo izgubili pri športu ali napornem fizičnem delu. Češnje so tudi izvrsten diuretik, kar pomeni, da pospešujejo izločanje vode iz telesa. Poleg plodov ljudska medicina že stoletja uporablja tudi peclje, iz njih pripravljamo čaje, ki se uporabljajo zlasti za raztapljanje ledvičnih kamnov, čiščenje sečil. S pomočjo teh malih rdečih sladkih kroglic skrbimo tudi za zdravje kosti.

Rdeči sadeži naj bodo čim pogosteje na naših krožnikih. FOTO: Anna Pustynnikova/Getty Images

Nervoza, razdražljivost, glavobol, nemiren sen, nespečnost se lahko pojavljajo zaradi hormonskega neravnovesja, pretiranega stresa, nezdravih razvad. Pri preprečevanju in lajšanju naštetih tegob nam pomaga melatonin, ki je tudi v češnjah. Hormon pomirjajoče vpliva na nevrone v možganih, umirja živčni sistem in pomaga, da laže in mirneje spimo.

Vsebujejo veliko hranil in malo maščob, so nizkokalorične, v njih je precej vode, ki pospešuje metabolizem in dviga raven energije, obenem dajo občutek sitosti, torej bomo manj segali po (nezdravih) prigrizkih, zaradi česar lahko celo izgubimo kakšen kilogram in zmanjšamo obseg maščobnih oblog na trebuhu. Prispevajo tudi k mladostnemu videzu, pomagajo upočasniti nastanek gub, suhe kože, tudi celulita.