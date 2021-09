Bolj ogrožene so ženske

Tveganje na vsakem koraku

Tudi uporaba nekaterih zdravil lahko povzroči težave.

Najpogostejši vzroki suhih oči so okolje, suh zrak, predolgo sedenje za računalnikom, klimatizirani in ogrevani prostori s pomanjkanjem vlage v zraku in uporaba kontaktnih leč, a vendarle je lahko v ozadju tudi bolezen, zato vedno velja raziskati okoliščine težav.»Suho oko kot simptom spremlja nekatere sistemske bolezni, kot so bolezni ščitnice in številne avtoimunske bolezni,« pojasnjuje dr., dr. med., iz Klinike Svijetlost. »Če obstajajo drugi povezani simptomi s suhostjo, se je treba obrniti na zdravnika in jih raziskati. Tudi uporaba nekaterih zdravil lahko povzroči težave. Najpogostejši simptomi suhih oči so občutek peska ali tujka v očeh, praskanje, zbadanje pa tudi solzenje. Oči so lahko tudi pordele ali otekle, po spanju imamo lahko zlepljene veke. Ker utripanje pri suhem očesu povzroča ponavljajoči se stres na površju očesa, se simptomi suhosti poslabšajo proti koncu dneva. Pomembna simptoma sta tudi zamegljen vid in spremembe v utripajoči kakovosti slike, ki lahko vplivajo na vsakodnevno delovanje.«Vsekakor je na začetku obravnave nujno poskusiti rešiti težave z odpravo okoljskih dejavnikov; v poletnem času so to zelo radi klimatizirani prostori, medtem ko pozimi rad nagaja presuh zrak zaradi ogrevanja. »Suhost oči lahko izboljšamo z zračenjem prostora, uporabo vlažilcev zraka, zmanjševanjem nošenja kontaktnih leč, s krajšimi odmori pri delu za računalnikom in seveda z uporabo umetnih solz ali gelov za oči. Če se simptomi ne zmanjšajo, je nujno obiskati oftalmologa,« pojasnjuje dr. Gabrić.Suhe oči lahko doletijo vsakogar, saj so dejavniki za pojav težav tako rekoč na vsakem koraku. A vendarle so na udaru pogosteje ženske, še sklene sogovornik in svetuje: »Med bolj ogroženo skupino spadajo ženske, predvsem v obdobju menopavze in po njej. Vzrok za to je predvsem hormonsko stanje oz. hormonske spremembe. Načeloma uporaba ličil in kontaktnih leč ne bo povzročala suhosti, če so uporabljeni zmerno in pravilno, toda vseeno lahko njihova uporaba poslabša simptome suhosti.«