Bazilika za dihala, presnovo in ledvice

blaži bolečine v mišicah

varuje organe presnove

ščiti zdravje sečil, zlasti ledvic

premaguje nespečnost, kronično utrujenost in glavobol

pomaga pri prehladu, gripi in drugih okužbah dihal

preprečuje razne okužbe

blagodejna je pri kožnih težavah.

Bazilikin čaj proti kašlju

Recept za čaj

Bazilika je vsem dobro znana dišeča začimba, brez katere paradižnikove jedi nimajo pravega okusa. A ta sredozemska nežna rastlina ni dobrodošla le v kulinariki, temveč tudi v zdravilstvu, saj je prava zakladnica vitaminov A, K, C in B6, vsebuje kafro, mineralne soli, eterična olja, magnezij, mangan, kalij in železo. Zato ima pozitivne učinke na zdravje, najopaznejši pa so naslednji:Eden od načinov uporabe za zdravljenje je priprava čaja iz bazilike, ki uspešno blaži kašelj, blagodejno vpliva na dihala in spodbuja izločanje sluzi, primeren pa je tudi za inhalacijo, s čimer olajša dihanje in čisti dihalne poti.Dve polni žlici posušenih listkov bazilike prelijte z litrom vrele vode, pokrijte in počakajte pet minut. Tako pripravljen čaj osladite z medom in za preprečevanje kašlja pijte večkrat na dan. Lahko pa se tudi nagnete nad vroč čaj in vdihavate njegovo paro. Odrasli lahko inhalirate dlje, otroci le dve do tri minute dvakrat na dan.