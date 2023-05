Aktivnost za dolgoživost

Vse več raziskav redno telesno aktivnost povezuje z dolgoživostjo. Ali obstaja dejavnost, ki izstopa? Odgovor vas bo morda presenetil, menda ni boljše telesne aktivnosti od hoje. Hodimo lahko vsak dan, vse življenje, od mladih nog do starosti, hitro in še hitreje. Hoja, pri kateri sodeluje na desetine mišic, ne krepi le telesa, tudi kognitivne funkcije lahko izboljša.

Redno gibanje je navada, trdno ukoreninjena v življenje ljudi, ki živijo v t. i. modrih conah, v tistih regijah sveta, kjer prebivalci živijo izjemno dolgo in tudi v visoki starosti ostajajo zdravi in vitalni. Ne le dolg sprehod, tudi mali koraki čez dan štejejo in vzdržujejo zdravje: torej ne sedite več kot pol ure skupaj, pogosteje vstajajte in korakajte, lahko tudi na mestu, še bolje je, da se gibljete po prostoru, pojdite do stranišča, kuhinje, po stopnicah, okoli hiše ...

Če imamo možnost, si omislimo psa, ki ga je treba večkrat na dan peljati ven. FOTO: Monkeybusinessimages, Getty Images

S hojo boste izboljšali cirkulacijo, povečali kapaciteto pljuč, okrepili mišice, izboljšali delovanje prebavnega trakta in vzdržljivost ter se rešili napetosti, stresa. Že 10 minut hoje na dan je povezano z daljšim življenjem pri ljudeh, starih 85 let ali več, kažejo raziskave. Potrebujemo le udobno obutev, toplo oblačilo in malo dobre volje, hoja je primerna tudi za ljudi s čezmerno težo: je idealen izbor telesne aktivnosti na poti spreminjanja življenjskih navad. Bodimo vzravnani, glava je dvignjena, pogled usmerjen nekaj metrov naprej, ramena so sproščena, stisnemo trebušne mišice, da podpiramo hrbtenico.

Že v mladosti poskrbimo, da bomo v starosti vitalni. FOTO: Paperkites, Getty Images

Deset minut hoje je boljše kot nič.

Tal se najprej dotaknemo s peto, potem spustimo še preostalo stopalo, teh ne vlečemo po tleh, prav tako ne gledamo samo v tla. Ne pozabite: celo malo hoje, krajši sprehod, je bolje kot nič! Poskusite hoditi vsaj deset minut. Če lahko, pojdite na sprehod zjutraj, tako se boste obenem prebudili; morda se odpravite peš v službo, če ne živite v drugem kraju ali na drugem koncu mesta, v slednjem primeru lahko, če uporabljate javni prevoz, izstopite dve postaji prej in si tako pretegnete ude. Če imate sestanek, ne sedite v pisarni, raje hodite, po malici si privoščite krajši sprehod. Naj bo vsakodnevni sprehod vaša novoletna zaobljuba.