Znana najpogostejša spolna fantazija

Čeprav spolne fantazije niso nič sramotnega in lahko znatno popestrijo dogajanje med rjuhami, so še vedno velik tabu, je pokazala raziskava spletnega portala Bedbible, ki se ukvarja z ocenjevanjem spolnih igračk.

V anketo so vključili 1000 Američanov, izvajalci so jih spraševali o njihovih najpogostejših fantazijah in o tem, kako pogosto in s kom jih delijo.

Kar 68 odstotkov vprašanih je povedalo, da spolne fantazije ohranjajo zase in jih ne zaupajo nikomur, 13 odstotkov tistih, ki so jih povedali na glas, so bili deležni negativnega odziva, 29 odstotkov vseh vprašanih pa se boji obsojanja, če bi spregovorili o žgečkljivi temi.

Napačni odzivi

»Prepričan sem, da je treba spone fantazije deliti, o njih odkrito govoriti in da jih nihče ne bi smel obsojati,« je rezultate komentiral tiskovni predstavnik omenjene spletne strani. In dodal: »Nihče zaradi njih ne bi smel biti zaničevan, kajti vsak ima glede seksa svoje preference. Ob tem lahko seks, če v njem ni kreativnosti tudi v obliki fantazij, hitro postane dolgočasen.«

Katere pa so najpogostejše spolne fantazije? Na podlagi odgovorov so anketarji oblikovali sledečo lestvico: