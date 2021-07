Znaki, da ste v toksični zvezi

Se zgodi, da čustva nekoga tako zaslepijo, da spregleda dejstvo, da je v razmerju s človekom, ki nanj deluje slabo. Posledično nastane toksična zveza, ki dobesedno duši in je bolj, kot v veselje, v težko breme.

Zato je dobro od samega začetka imeti odprte oči ter prepoznati znake, ki nakazujejo na škodljiv odnos. Ti so najbolj zgovorni. Še sami niste prepričani, da je zveza zdrava Saj ne, da bi obupovali v njej, a nekje zadaj se oglaša misel, da nekaj ni v najlepšem redu. Vseeno je, kako ta občutek imenujete: šesti čut ali črviček dvoma, dejstvo je, da kadar je prisoten od samega začetka, ni tam kar brez razloga in ga ne bi smeli za vsako ceno utišati ter ignorirati. Vedno imate občutek, da se morate dokazovati In s tem, kar počnete, zbujati njegovo pozornost ali iskati potrditev. Zdi se vam, da bi le tako bili vredni njegove ljubezni in pozornosti, a verjemite, če so prisotni ti občutki in je v vas ta potreba, on zagotovo ni človek, ob katerem bi lahko bili srečni. Kajti če ob njem ne morete biti to kar ste, zagotovo niste v zdravem razmerju. Še sami sebe ne prepoznate več Radi bi mu ugajali, zato se obnašate tako, kot on pričakuje od vas, oblačite tako, kot je všeč njemu, govorite tako, da bi mu ugajali, skratka, postajate oseba, ki je na koncu še sami ne prepoznate več. Kot rečeno, če vas ne sprejema takšne kot ste, je zveza, v kateri ste, toksična. Ali pa bo takšna zagotovo postala.

