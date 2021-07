Zlata pravila vsake ljubezenske zveze

V zdravi in stabilni zvezi učinkoviteje premagujemo stres in tesnobo, saj nam zagotavlja občutek varnosti in na splošno pozitivno vpliva na življenje. A dejstvo je, da se takšen odnos ne zgodi sam od sebe in da je v razmerju treba upoštevati nekatera pravila. Katera, preberite tukaj.