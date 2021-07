Vse to v hipu pokvari seks

Seks je pomembna sestavina življenja in partnerskega odnosa. Zato je dobro vedeti, kako v spalnici ohranjati iskrice in kaj v trenutku ubije pravo razpoloženje. Kaj izpostavlja seksologinja Tracey Cox? Sebičnost Sebičnost je prva ovira do dobrega seksa. Nekdo, ki mu je mar zgolj za svoj užitek, žal ne more poskrbeti za pozitivno spolno izkušnjo, pa naj gre za seks v dolgi zvezi ali za naključen skok med rjuhe. Neprijetne vonjave Osebna higiena je pomembna. Opravičila za pomanjkljivo preprosto ni. Zanemarjanje predigre Predigra je pomembna kot sam intimni akt. Včasih res prija hitri seks, a načeloma do dobre seksualne izkušnje pripelje le primeren in dovolj dolg uvod. Stalno spreminjanje poz Ni treba, da se vse začne in konča v enem položaju, a spreminjanje položajev vsaki dve minuti prav tako ne vodi do zadovoljujočega seksa. Hišni ljubljenčki v spalnici Vse in vsak ima svoje mesto in hišni ljubljenčki v spalnici nimajo česa iskati. Sploh ne, kadar se med rjuhami krešejo iskre. Priznajte, njihov pogled od konkretnega početja odvrača tudi vas. Preveč besed Kakšna pripomba, napotek in tudi poredne besede že, preveč govorjenja in opolzkega govora pa definitivno ne. Negativne pripombe Prav je, da si povesta kaj vama je všeč in kaj ne A negativni komentarji glede videza, teže, oblike telesa in podobnega uničijo vsako željo po nadaljevanju seksa.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: