V dvoje naj bo lepo: pri seksu se ne smete počutiti slabo

Spolni odnos med dvema je nekaj, k čemur prispevata oba udeležena. Vendar si partnerja ne moreta vedno brati misli, lahko pa se zavedata, česa ne početi, če si želita, da jima je v dvoje lepo.

Sram

Sram je nekaj, kar pozna večina ljudi, sploh kadar govorimo o spolnosti, spolnih izkušnjah in fantazijah. Včasih je sram tako močan, da se je o teh stvareh težko pogovoriti celo s partnerjem, ki naj bi vam bil najbolj blizu, in ravno tu je težava, ki pa jo lahko premagate, in sicer tako, da začnete govoriti. Besede so lahko afrodiziak, ki vaju bo s partnerjem podžigal, da se bosta drug drugemu lahko predajala brez sramu.

Tveganje

Tveganje v pomenu, da s partnerjem odkrivata nove stvari in v spolnosti premikata obzorja, je lahko zanimivo in razburljivo, vendar se pri tem lahko včasih počutite neprijetno. Sami najbolje veste, kje je vaša meja, in kljub vsem prijetnim posteljnim izzivom se ob tem ne bi smeli počutiti slabo.

Kritika

Vso pravico na svetu imate, da vam kaj ni všeč in da to poveste na glas, vendar je dobro, da to storite z občutkom, na pravem mestu in v pravem času. Namesto kritike raje podajte pohvalo, povejte, v čem uživate, in ostanite osredotočeni na tisto, kar vam je všeč.