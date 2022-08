To so 4 posledice čustvene nezvestobe

Pojem čustvene nezvestobe se je v zadnjih letih uveljavil za ljudi, ki svojih partnerjev ne prevarajo fizično, torej s spolnim odnosom, ampak »zgolj« čustveno. Običajno gre za močno navezanost na ljudi, s katerimi preživijo več časa kot s partnerjem in so si zato bližje, a kaj to pomeni za njihov partnerski odnos?

Dvojno življenje

Čeprav spolnost v samo čustveno nezvestobo ni vključena, pa spogledovanje in občutek povezanosti naredita svoje, zato sčasoma lahko dobite občutek, da živite dvojno življenje. Misliti morate na dve osebi hkrati, se ukvarjati z njima, se dogovarjati, si dopisovati ... Morda je vse skupaj slišati preprosto, a je lahko zelo izčrpavajoče, saj vas pravzaprav v celoti ne zadovolji ne ena ne druga stran. To pa je tisto, česar si želite, mar ne?

Pozornost

Večino pozornosti namenjate odnosu, ki vas čustveno napaja, partnerju je namenjate le toliko, da stvari ostajajo v ravnovesju, sicer pa svoje dneve preživljate tako, da sanjarite, kaj bi bilo, če bi bili s to drugo osebo, pa naj gre za seksualne fantazije, želje po skupnem življenju ali potovanju v dvoje.

Spogledovanje in občutek povezanosti naredita svoje, zato se vam lahko zdi, da živite dvojno življenje. FOTO: Getty Images

Sčasoma je vse težje ohranjati pozornost na različnih področjih, najbolj trpita poslovno življenje in zasebnost s partnerjem, drugače pač ne more biti, saj vso svojo energijo usmerjate drugam.

Samoumevnost

Če ste čustveno nezvesti, ker ste vpleteni v odnos z nekom, ki ni partner, stvari pa vsaj na videz ostajajo enake, se vam lahko zgodi, da boste začeli partnerja jemati za samoumevnega. Kot nekoga, ki je tu od nekdaj in bo tu za vedno, ne zavedate se, koliko vam pomeni ali prispeva k odnosu, primerjate ga s svojo čustveno izbiro, zato se oddaljujete v prepričanju, da se partner tako in tako ne bo nikamor premaknil. Morda ne, morda pa vas preseneti z ostrim rezom.

Stres

Čustveno nezvestobo lahko prikrivate zelo dolgo, a kljub vsemu zadovoljstvu in adrenalinu, ki vam ga prinaša vzporeden odnos, boste sčasoma opazili, da prinaša tudi veliko stresa. Skrivanje, laganje, brisanje sporočil, posebna gesla, sanjarjenje in predvsem nesposobnost, da bi storili korak v eno ali drugo smer, so drugo ime za stres, ki vas bo slej ko prej dohitel.