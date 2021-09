Štirje dejavniki, ki kvarijo dober seks

Ohranjanje kakovostnega spolnega življenja ni vedno lahka naloga. Zlasti pri dolgoletnih parih se namreč pogosto zgodi, da se zadeve med rjuhami kar preveč umirijo ali v spalnici zavlada celo mrtvilo. Takole pa je seksologinja Nikki Goldstein razkrila štiri najpogostejše težave, ki ubijajo razpoloženje in kvarijo dober seks. Stres Ta najbolj vpliva na ženske. Vsakodnevne skrbi in napetost slabo vplivajo na libido, prav tako se zaradi zunanjih dejavnikov med aktom težko sprostijo. Tehnike za premagovaje stresa so torej nepogrešljive tudi za dobro spolno življenje. Zamolčane zamere Je že tako, da v odnosu pride tudi do nesoglasji in sporov. Te je dobro reševati sproti, sicer se kopičijo v obliki zamer in neizrečenih očitkov, ki slabo vplivajo na spolnost. Neprimeren trenutek Običajno pari seksu namenjajo večere. Pa vendar ta termin ni vedno najboljši. Kajti po dolgem dnevu sta oba utrujena, to pa se kaže tudi pri izvedbi in končnem rezultatu, ki ne prinaša zadovoljstva. Morda bi zato poiskala drug termin. Ideja: jutranji seks izboljšuje razpoloženje ves dan, popoldanski pa med drugim razbija rutino, ki prav tako stoji na poti do dobrega seksa. Nizka samozavest Glede videza, glede izvedbe … Vseeno je, kaj je vir nesamozavesti, dejstvo je, da ta ni dobra popotnica za seks. Zato je dobro poiskati vzrok in ga premagati – za lepše življenje in boljšo spolnost.

