Seks po petdesetem

Zadnje čase se v zvezi s spopadanjem z menopavzo in in njenimi tegobami veliko govori in piše o pomenu spolnosti po 50. letu oziroma kako lahko zdravo spolno življenje v zrelih letih veliko pripomore k temu, da se ženska lažje in lepše stara.

Strokovnjaki menijo, da ima orgazem veliko moč, saj deluje proti depresiji in tudi zobu časa, poleg tega povezovanje s partnerjem prinaša številne druge blagodejne koristi. Morda seks res ni enak kot pri dvajsetih, morda število orgazmov upade, a pomembno je, da so in da ženske svojo potrebo po spolnosti negujejo.