Predigra je pomembna

Namenjena je temu, da se oba ogrejeta.

Preskakovanje predigre

Brez pričakovanj

Ženske jo nekoliko bolj potrebujejo.

Nezanimanje

Pridejo trenutki, ko spolno življenje zamre, čeprav se to ne zgodi samo od sebe, ampak tudi ljudje prispevamo k temu. Če se najdete v katerem od opisov, je čas, da ukrepate, preden bo prepozno.Predigra je namenjena temu, da se oba ogrejeta, čeprav jo ženske nekoliko bolj potrebujejo. Je čas zbliževanja in intime, ki ga s preskakovanjem zamudite, na ta način pa spolni odnos naredite površinski. V trenutkih, ko vaju oba naenkrat zgrabi strast in sta zagreta, to ne šteje.Vsi ljudje si nečesa želijo od spolnega odnosa, zakaj bi bili vi drugačni? Povejte ali pokažite partnerju, kaj vam je všeč, naravnost popeljite ga tja, kjer si ga najbolj želite. Če ne znate izraziti svojih želja ali ne veste, česa si sploh želite, se lahko o tem tudi pogovarjate, sicer spolnost morda nikoli ne bo, kar bi morala biti.Tako kot naj bi partner poznal vaše potrebe, je lepo, če vi poznate njegove, ali še več kot samo potrebe, tudi fantazije. Saj ne gre za to, da vse uresničite, ampak da ste dosegli stopnjo bližine, zaradi katere vam bo redko dolgčas.