Preberite, kakšna je resnica o varanju

Nekdanja spremljevalna dama Samantha X je spregovorila o razlogih, zakaj moški varajo. Kot pravi, je glavni krivec zakonska zveza, ki moške spodbudi k skokom čez plot. »Če hočete ostati srečni, se ne poročite,« je prepričana. Pravi, da je spoznala in vzljubila vse vrste moških, zato menda ve, kaj jih žene v nezvestobo.

Pogovor

Po njenem mnenju se moški zelo radi pogovarjajo in so v resnici prave klepetulje, ki se znajo šaliti, izpovedati, opravljati, ko si upajo izražati čustva. A če imajo občutek, da je vse, kar rečejo, narobe, bodo umolknili in si tolažbo poiskali drugje.

Predigra

Seks je težava v nešteto odnosih, in medtem ko ženske boli glava, moški sanjarijo, kako bi s svojo ženo preživeli ure in ure med rjuhami ter jo zadovoljevali. Pogrešajo predigro, med katero bi žensko večkrat pripeljali do vrhunca. Želijo dokazati, da znajo ženski pričarati vse.

Nezvestoba

Dokazano je, da moški varajo pogosteje kot ženske in da jih pogosto pri tem zalotijo, a ženske znajo najti način, kako prevaro oprostiti. Prevarani ali tisti, ki je prepričan, da ga žena vara, pa tega nikoli ne bo mogel sprejeti, ampak bo raje vrnil udarec.