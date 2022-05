Poročna fotografinja: znaki, da zakon ne bo trajal

Poročna fotografinja Shayla Herrington je prepričana, da se velikokrat že na sami poroki pokaže, kako dolg zakon se obeta mladoporočencema.

V svoji 15 letni karieri je namreč spoznala znake, ki na veliki dan pričajo, da zakon nima dobre podlage. Takole je razkrila tri najglasnejša opozorila.

En od mladoporočencev se veliko fotografira sam

»Pri znak, ki ne obeta nič dobrega je, kadar en od mladoporočencev posname tri ali več fotografije v krogu družine, na katerih ni druge polovice.

Jasno sicer je, da na vsaki poroki nastane tudi takšna fotografija, a kadar en od slavljencev s tem pretirava, to žal ni prav dobra popotnica,« je povedala fotografinja.

Govor, ki enega od zakoncev zapostavlja

Druga točka, katero izpostavlja Herringtonova, so govori na poroki. Vseeno je, komu pripada čast glavnega govorca, če ta v govoru zapostavlja ženina ali nevesto in se pretirano posveča le enemu to nakazuje, da prijatelji, starši, bratje, sestre ... ne odobravajo zakona, s tem mu ne nudijo najboljše popotnice.

Mladoporočenca na poroki ne preživljata skupaj veliko časa

Takole je povedala Herringtonova: »Zadnji pokazatelj, da zakon najbrž ne bo trajal je dejstvo, da en od mladoporočencev več časa, kot s partnerjem, preživlja z družino, prijatelji … Če se dogaja to je jasno, da so težave v zvezi prisotne že na samem začetku.«

Sicer fotografinja priznava, da je vsaka zveza zgodba zase in da nikjer ni sto odstotnega zagotovila, ali bo zakon uspel ali ne. Se pa je kljub temu večkrat pokazalo, da prej omenjena dejanja praviloma ne pomenijo nič dobrega.